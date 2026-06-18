Koh-Lanta 2026 : Le casting exceptionnel de la saison

La chaîne a dévoilé le casting exceptionnel de cette édition de Koh-Lanta, avec 18 aventuriers emblématiques parmi lesquels on retrouvera notamment Ugo, Freddy ou Clémentine. La révélation se produira le mardi 23 juin sur TF1.

Ce jeudi 18 juin, la chaîne a dévoilé le casting exceptionnel de cette édition. Elle réunira 18 aventuriers emblématiques du programme parmi lesquels on retrouvera notamment Ugo, Freddy ou Clémentine .

Sa révélation se produira le mardi 23 juin sur TF1. On saura alors qui de Cynthia, Clarisse ou Guillaume sera le grand gagnant de cette saison. Mais TF1 prépare déjà une nouvelle édition exceptionnelle de son jeu de survie, puisque 18 aventuriers emblématiques de 9 femmes et 9 hommes vont s'affronter dans une aventure tournée au Panama. Le casting devrait donner des frissons aux fans de l'émission.

Il réunira en effet Christina, grande gagnante de la saison précédente, et le retour de Clémentine, qui a divisé les internautes lors de ses précédentes participations. Depuis sa dernière apparition dans le programme, il s'agit d'un grand retour pour Freddy, sans jamais remporter l'émission. Sa précédente aventure s'était très mal terminée puisque le candidat s'était blessé dès la première épreuve d'immunité individuelle de la saison. Une déception pour le nordiste qui s'était préparé pour cette rencontre au sommet.

Il y a eu aussi une affaire de tricherie qui avait éclaboussé nombre de figures du programme de survie. Soupçonnés d'avoir participé à des dîners clandestins à l'insu de la production, Claude Dartois et Laurent Maistret, les deux finalistes, avaient été sanctionnés et la saison s'était conclue sans qu'aucun vainqueur ne soit désigné. Découvrez en images : Exclu. Koh-Lanta 2026 : J'ai testé le parcours du combattant (et Denis Brogniart s'est moqué de moi)





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