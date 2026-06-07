Kodak revient en force avec le FZ55 Pixpro Friendly, un appareil photo numérique compact à moins de 130 euros

Découvrez le Kodak FZ55 Pixpro Friendly, un appareil photo numérique compact et performant disponible chez Electro Depot à un prix imbattable. Avec ses 16 mégapixels, son zoom optique 5x et ses multiples modes, il offre une qualité d'image remarquable pour un prix inférieur à 130 euros.

Non, la marque KODAK n'est pas morte, comme le démontre cet appareil photo disponible chez Electro Depot à un prix inférieur à 130 euros. La qualité proposée est optimale et cet appareil a reçu la note de 4,8 sur 5.

Devenu extrêmement célèbre grâce à ses caméras et ses appareils photo argentiques, Kodak est toujours bel et bien présent en jouant la carte de la modernité. Le Kodak FZ55 Pixpro Friendly est un appareil photo numérique qui a reçu les éloges de tous ses utilisateurs. Il est également très compact et sa prise en main est excellente pour un poids de seulement 106 grammes. À l'arrière de l'appareil est placé un écran LCD couleur de 2,7 pouces de diagonale.

L'appareil photo numérique Kodak FZ55 Pixpro Friendly est disponible dans les magasins Electro Depot, ainsi que sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne. Il vous y attend patiemment au prix de 127,99 euros. Cet appareil photo numérique est équipé d'un capteur CMOS de 16 mégapixels, correspondant à une focale équivalente de 28-140 mm. Cela offre un grand angle et un zoom optique 5x, monté sur un stabilisateur pour une netteté optimale des images.

Il dispose également d'un lecteur de carte SD supportant jusqu'à 512 Go. Le Kodak FZ55 Pixpro Friendly propose plusieurs modes, dont une détection automatique des visages pour éviter les photos avec yeux fermés ou absence de sourire. Il peut sublimer les paysages, travailler en panoramique et est parfaitement utilisable de nuit grâce à un flash intégré. Cette offre remarquable est actuellement disponible chez Electro Depot au prix de 127,99 euros.

Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kodak FZ55 Pixpro Friendly Appareil Photo Numérique Electro Depot Bon Plan High-Tech Photo Compact 16 Mégapixels Zoom Optique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Attaque du 7 octobre : une photo du corps de sa fille dénudée sur un pick-up fait le tour du monde, la mère porte plainte contre des agences de presseLa mère de Shani Louk, tuée lors des attaques du 7 octobre 2023 en Israël, poursuit en justice les agences Associated Press et Reuters. Ricarda Louk réclame plusieurs millions d’euros de dommages pour la diffusion...

Read more »

Les coulisses de votre photo préférée de la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre ArsenalAprès la finale de la Ligue des champions et le deuxième sacre du PSG, vainqueur d'Arsenal à Budapest (1-1, 4-3 aux t.a.b.), vous avez été sollicités pour désigner votre photo préférée prise autour de cet événement. Découvrez le résultat décrypté par notre journaliste iconographe, Côme Persat.

Read more »

La photo iconique de l’équipe de Norvège et Haaland en Vikings avant le Mondial« Norway is coming… » On ne sait pas si la troupe d’Erling Haaland brillera outre-Atlantique, mais elle fait fort en matière de com avant le début de la Coupe du monde, où elle va croiser la France

Read more »

Ce détail de la photo des équipes de France féminine et masculine de foot fait grincer des dentsSur les réseaux sociaux, les internautes sont agacés par une photo des bleus en bleu et des bleues… en rose.

Read more »