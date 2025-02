Kiwi Jaune : Un Concentré de Bienfaits pour la Santé

Découvrez les bienfaits nutritionnels du kiwi jaune, plus sucré et plus tendre que son cousin vert. Riche en vitamine C, K, E et fibres, il est une excellente option pour une alimentation saine.

La saison des kiwis a commencé, et parmi eux, une variété se distingue par sa douceur et sa richesse en vitamines : le kiwi jaune. Plus sucré et plus tendre que son cousin vert, il séduit de plus en plus de consommateurs. Mais est-il bon d'en manger tous les jours ? Le kiwi jaune est une véritable bombe nutritionnelle.

Il contient trois fois plus de vitamine C qu'une orange et deux fois plus qu'un citron ! Cette vitamine est essentielle pour booster le système immunitaire, lutter contre la fatigue et favoriser l'absorption du fer. Ce fruit est également une excellente source de vitamine K, indispensable pour la coagulation sanguine et la solidité des os, ainsi que de vitamine E, un puissant antioxydant qui protège les cellules du vieillissement. Autre atout : le kiwi jaune est riche en fibres, ce qui favorise une bonne digestion et régule le transit. Malgré sa teneur en sucre relativement modérée (environ 9 g par fruit), son indice glycémique reste bas, ce qui permet une absorption lente du glucose et évite les pics de sucre dans le sang. Peut-on en consommer quotidiennement ? Avec tous ces bienfaits, il est tout à fait possible de manger un kiwi jaune par jour, voire deux pour les plus gourmands. Il peut être dégusté au petit-déjeuner, en smoothie, mélangé avec un yaourt, ou même dans une salade salée pour une touche exotique. Cependant, il faut rester attentif à certains points :





doctissimo / 🏆 78. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

KIWI JAUNE VITAMINE C VITAMINE K FIBRE SANTÉ NUTRITION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Blake Lively réagit à la plainte de Justin Baldoni et dénonce une tentative de 'renverser la situation contre la victime''Alors que la victime se concentre sur l’abus, l’agresseur se concentre sur la victime'.

Lire la suite »

Le Samsung Galaxy S24 Ultra : Un concentré d'IA et de technologieLe Samsung Galaxy S24 Ultra intègre les dernières fonctionnalités IA de Galaxy AI, offrant des outils innovants comme Entourer pour des recherches intuitives et la possibilité de modifier vos photos en supprimant des éléments en arrière-plan. Ce smartphone haut de gamme excelle en photographie avec un bloc caméra boosté à l'IA, permettant des clichés resplendissants et la capture vidéo jusqu'en 8K. Il s'accompagne du S Pen pour une navigation précise, le dessin et la prise de notes, ainsi que des fonctionnalités Air Actions pour des interactions interactives.

Lire la suite »

Netflix se concentre sur les productions maison avec de nombreux projets françaisNetflix dévoile ses projets pour 2025, mettant l'accent sur les productions originales, notamment françaises. Parmi les nouveautés, on retrouve l'ultime saison de Stranger Things, la saison 3 de Squid Games et l'adaptation de Frankenstein. Côté français, la plateforme s'appuie sur des productions comme Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs réalisé par Alain Chabat, Balle Perdue 3 avec Alban Lenoir, et French Lover avec Omar Sy.

Lire la suite »

Le tribunal de Périgueux concentre ses efforts pour rendre des décisions plus rapidesLe nombre de procédures pénales à bref délai a fortement augmenté en 2024. C’est l’un des enseignements de l’audience solennelle du tribunal judiciaire de Périgueux, qui s’est tenue ce lundi 3 février

Lire la suite »

Disney+ perd des abonnés mais se concentre sur la rentabilitéDisney+ a enregistré une baisse de 700 000 abonnés au cours de l'année écoulée, mais la plateforme de streaming se concentre sur l'amélioration de sa rentabilité. La firme aux grandes oreilles souligne que cette diminution était anticipée et qu'elle est liée à l'augmentation du prix des abonnements et à la fin de certaines promotions. Disney+ a également enregistré un troisième trimestre consécutif dans le vert. Le succès du film Vaiana 2 a contribué à améliorer les résultats globaux de Disney.

Lire la suite »

Le smartphone Huawei Pura 70 Pro : un concentré de technologie et d'éléganceLe Huawei Pura 70 Pro séduit par son design avant-gardiste et ses technologies de pointe. Son appareil photo premium capture des images d'exceptionnelle qualité, même en basse lumière. Intégrer un écran personnalisable et une commande gestuelle IA pour une expérience utilisateur intuitive et fluide.

Lire la suite »