King Jouet Piraté : L'Attaque Informatique et les Exagérations du Hacker

King Jouet, une entreprise française de magasins de jeux, a confirmé avoir été victime d'une cyberattaque, mais le nombre d'utilisateurs affectés est beaucoup plus faible que celui annoncé par l'attaquant. L'incident met en lumière les faiblesses de la sécurité des données et l'exagération des chiffres par les hackers pour augmenter leur crédibilité.

Le magasin français de jouets King Jouet a reconnu avoir été victime d'une cyberattaque mercredi. Bien que l'attaquant ait affirmé avoir mis en vente 4,3 millions de comptes, le nombre réel d'utilisateurs affectés est beaucoup plus faible. King Jouet a confirmé l'attaque informatique, qui a ciblé l'interface de suivi des commandes en ligne de l'entreprise, et a déclaré que moins de 25 000 clients ont été touchés.

Les données volées se limitent aux informations personnelles telles que le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse postale, l'adresse électronique et les informations relatives aux commandes. King Jouet a déclaré avoir pris toutes les mesures nécessaires et a contacté la CNIL, le gendarme des données, a déposé plainte et sécurisé ses systèmes d'information. Les clients concernés ont également été informés. La base de données prétendument mise en vente par l'attaquant sur le dark web pour 200 dollars n'est pas aussi impressionnante qu'affichée. L'échantillon proposé pour tester sa crédibilité ne comporte que quelques dizaines de lignes, ce qui est relativement faible.L'incident soulève des inquiétudes quant à la protection des données chez les entreprises françaises et à la propension des hackers à exagérer les chiffres pour augmenter leur crédibilité. Au cours des derniers mois, plusieurs entreprises françaises ont été victimes d'attaques informatiques, ce qui met en lumière la nécessité d'améliorer la sécurité des données et de sensibiliser les entreprises aux risques de cybersécurité. La récente augmentation des cyberattaques soulève des questions sur les moyens de lutter contre ce phénomène et de protéger les entreprises et les utilisateurs finaux contre les cybercriminels.





