Kinetix : La révolution française de l'animation 3D

Kinetix, une startup française, démocratise l'animation 3D grâce à une technologie qui permet de générer des animations à partir d'une simple vidéo ou d'une description textuelle.

Kinetix, une startup française, s'est fixée comme objectif de démocratiser l'animation 3D. À l'origine du projet, un constat simple : donner vie à des personnages est un processus technique, coûteux et réservé à une élite technique.

« Nous avons vu une opportunité de simplifier cela en créant un modèle fondamental capable de générer des animations à partir d'une simple vidéo ou d'une description textuelle, comparable à ce que ChatGPT représente pour le texte, pour rendre l'animation 3D accessible à n'importe qui », détaille Yassine Tahi, son fondateur. La startup vend sa technologie sous licence à des entreprises américaines comme Adobe ou Unity pour permettre aux créateurs indépendants, studios de production et entreprises de jeux vidéo d'accéder à ses outils.Grâce à des réseaux de neurones et à des algorithmes avancés, Kinetix extrait les mouvements humains de vidéos pour les transformer en animations 3D. « Contrairement au texte ou à la vidéo, il n'existe pas de grandes bases de données d'animations 3D, précise Baptiste Bellot-Gurlet, directeur technique. Nous avons passé cinq ans à construire la plus grande base de données de mouvements humains en collaborant avec des athlètes, danseurs, acrobates et même des personnes aux morphologies atypiques. » Face à des projets concurrents issus du milieu de la recherche comme le Max Planck Institute, qui a développé le modèle SMPL, un modèle 3D réaliste du corps humain construit à partir de milliers de scans 3D, Kinetix se distingue par son ambition commerciale et son approche appliquée.Avec une équipe de 25 personnes, dont une dizaine se consacrant à la recherche, la startup s'appuie sur l'expertise de doctorants de l'École polytechnique ou de transfuges issus de grandes entreprises de la tech comme Meta, la maison mère de Facebook. Si elle se concentre aujourd'hui sur le marché du jeu vidéo, elle projette d'étendre sa technologie à d'autres industries. « Nous voulons devenir une référence dans la science du mouvement, avec des applications qui vont des réunions sous forme d'hologrammes aux scènes de cinéma ou de publicité, et même à certaines simulations robotiques », confie Yassine Tahi.





