Un praticien de la Meurthe‑et‑Moselle est jugé pour viols et agressions sexuelles envers plusieurs patientes, provoquant une enquête nationale et la radiation à vie de l'ordre professionnel des masseurs‑kinésithérapeutes.

Un kinésithérapeute de Pont‑à‑Mousson, dans le département de la Meurthe‑et‑Moselle, est au centre d'une affaire judiciaire qui a secoué la région. Selon les autorités, le praticien aurait commis des actes de viol et d'agressions sexuelles à l'encontre de plusieurs patientes.

La montée en flèche de cette affaire a commencé lorsqu'une patiente, après une consultation, a jugé que le comportement du kiné était inapproprié et a cherché des avis en ligne. Elle a découvert que d'autres femmes partageaient son sentiment et évoquaient même des faits de viol. Se tenant erronément de la confiance thérapeutique, il aurait utilisé sa position de professionnel de santé pour abuser de ses patientes, plutôt que de la soutenir. Les témoignages recueillis sont scandaleux.

Hérite d'un cadre rassurant, les victimes ont rapporté l'absence de consentement, le non‑respect de la dignité et l'utilisation de la force ou de la contrainte verbale. Plusieurs femmes se sont manifestées, les décrivant comme manipulatrices et exploiteurs, tandis que d'autres, initialement réticentes à parler, se sont ensuite rendues publiques les faits après encouragements des forums de victimes. Le cabinet hébergeant le kiné et l'ordre professionnel des masseurs‑kinésithérapeutes ont immédiatement notifié les autorités.

Il a été interpellé le 5 mai dans le cadre d'une inspection de police et présenté à un magistrat le 7 mai. Mis sous détention provisoire, son état de santé et son statut de père de famille ont conduit à sa libération le 22 mai, sous contrôle judiciaire, en attendant son jugement. L'ordre professionnel a arrêté de le compter à son registre, le radiant à vie.

Les enquêteurs, quant à eux, poursuivent les investigations afin de déterminer l'étendue des faits et de localiser d'éventuelles victimes supplémentaires. Au bord d'une crise de confiance envers les soignants, la magistrature insiste sur l'importance de protéger la population et de garantir l'intégrité dans le cadre de la relation thérapeutique





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Viol Kinésithérapeute Meurthe-Et-Moselle Enquête Confiance Thérapeutique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paris : la Caverne du Pont-Neuf soulevée par le vent, quatre jours avant son ouvertureEn raison du fort coup de vent survenu ce mardi après-midi dans la capitale, une partie de la toile composant l’œuvre monumentale de JR sur

Read more »

La 'Caverne' de JR sur le Pont Neuf endommagée, l'ouverture au public reportéeLa 'Caverne' qui emballe le Pont Neuf à Paris, une installation éphémère conçue par l'artiste JR, a été endommagée mardi après-midi et son ouverture prévue samedi est reportée, ont indiqué les partenaires du projet.La to...

Read more »

La « Caverne » de JR sur le Pont-Neuf endommagée, l’ouverture au public reportéeUne partie de la toile de la « Caverne », l’installation monumentale de l’artiste JR qui devait ouvrir ce samedi sur le Pont-Neuf à Paris, a été déchirée cet après-midi, obligeant les organisateurs à repousser l'ouverture

Read more »

Un kiné soupçonné de viols et d’agressions sexuelles sur plusieurs patientesSoupçonné de plusieurs viols et agressions sexuelles sur des patientes, un kiné de Pont-à-Mousson a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès

Read more »