Kinéis : Quatre Lancements Réussis Sur Cinq, La Constellation IoT se Rapproche

La start-up spatiale française Kinéis a réalisé le quatrième lancement de cinq nanosatellites pour sa constellation IoT, portant ainsi le nombre total déployé à 20. Le déploiement complet est prévu pour le mois de mars, ouvrant la voie à une couverture mondiale en quasi-temps réel pour l'Internet des Objets.

Samedi 8 février à 21 h 43 (heure française), la société Rocket Lab a effectué le quatrième lancement de Kinéis sur les cinq prévus. La fusée Electron a mis en orbite, à 647 kilomètres au-dessus de nos têtes, cinq nouveaux nanosatellites de la pépite toulousaine du spatial. Cela porte désormais à 20 le nombre de nanosatellites déployés sur les 25 prévus. L'objectif : mars ! Le déploiement complet de la constellation Kinéis dédiée à l'Internet des Objets (IoT) se rapproche.

Il est annoncé pour le mois de mars. La date du cinquième, et dernier, lancement sera annoncée prochainement. « Produire 25 nanosatellites en France pour les mettre en orbite en seulement huit mois, c’est une grande première, et surtout un sacré challenge », se félicite Michel Sarthou, le directeur technique de Kinéis. Une fois déployée, la constellation Kinéis sera opérationnelle pour une durée de huit ans. Grâce à vingt stations sol, elle permettra de localiser, avec un système de balises, n’importe quel objet connecté partout dans le monde, en quasi-temps réel, à faible débit et avec une très faible consommation d’énergie. En fonction de ses utilisateurs, elle pourra servir à détecter des incendies de forêt, à gérer des ressources en eau, à surveiller des infrastructures et des réseaux énergétiques, ou encore à suivre des navires ou des trains. Lauréate du plan France 2030 Le 27 janvier dernier, le gouvernement a annoncé les lauréats de l’appel d’offres du spatial de France 2030. La start-up toulousaine figure parmi les sept entreprises retenues. Ce volet du plan d’investissement, doté de 1,5 milliard d’euros, ambitionne de combler le retard sur des segments stratégiques comme les lanceurs réutilisables et les constellations, tout en finançant de nouveaux usages. Kinéis entend, pour sa part, devenir une référence mondiale en matière de transmission de données IoT à l’horizon 2028.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kinéis Iot Nanosatellites France 2030 Internet Des Objets

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kinéis se rapproche de son objectif : un internet des objets globalL'opérateur de satellites toulousain Kinéis vient de lancer cinq de ses 25 nanosatellites, portant à 20 leur nombre en orbite. Cette constellation européenne dédiée à l'Internet des objets (IoT) devrait être complète en mars et permettre la transmission rapide de données d'objets connectés depuis n'importe où sur la planète. Kinéis promet ainsi d'éliminer les zones blanches et une récupération des données en moins de quinze minutes.

Lire la suite »

Kinéis se rapproche de son objectifL'opérateur de satellites français Kinéis a lancé cinq nouveaux satellites, portant à 20 le nombre de satellites en orbite pour sa constellation dédiée à l'Internet des objets. La constellation, qui sera complète en mars, permettra de transmettre rapidement des données d'objets connectés depuis n'importe où sur la planète, éliminant les zones blanches et permettant une récupération des données en moins de quinze minutes.

Lire la suite »

Entrepreneur crypto séquestré dans l'Aube: quatre hommes mis en examenCe lundi 27 janvier, quatre hommes ont été mis en examen pour séquestration et tentative d'extorsion dans l'Aube. Un 'différend' opposait les parties à propos d'une machine de minage.

Lire la suite »

Sentencié à Quatre Mois de Prison pour Port d'Armes BlanchesUn homme de trente ans a été condamné à quatre mois de prison pour port d'armes blanches sans motif légitime. Il était sans domicile fixe et avait été contrôlé par la police avec trois couteaux sur lui. Son avocat a plaidé en faveur d'une peine plus légère en considérant les circonstances du cas et les efforts de réinsertion de son client.

Lire la suite »

L'Égypte s'appuie sur ses quatre talents français pour affronter la FranceAvant le quart de finale du Mondial face à la France, l'Égypte peut compter sur quatre joueurs évoluant en France, qui apportent leur expertise et leur connaissance des Bleus. Yahia Omar, Mohammad Sanad, Seif Elderaa et Ahmed Hesham sont des éléments clés du collectif égyptien et constituent une menace sérieuse pour les Bleus.

Lire la suite »

Guide de montagne jugé pour la mort de quatre randonneurs dans une avalancheLionel C., guide de haute montagne, comparaît devant le tribunal correctionnel de Nice pour homicide et blessures involontaires suite à une avalanche qui a coûté la vie à quatre de ses clients en 2018.

Lire la suite »