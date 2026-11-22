Romain Tournier a quitté la kinésithérapie après quinze ans de pratique pour ouvrir une boulangerie à Lansargues, motivé par sa conviction que l'alimentation classique est néfaste et par le désir de promouvoir la santé par le pain artisanal et sain.

À trente-neuf ans, Romain Tournier, ancien kinésithérapeute et ostéopathe ayant exercé pendant quinze années entre Lyon, Paris et Toulouse, a pris la décision radicale de quitter son métier pour ouvrir une boulangerie à Lansargues, localité située entre Montpellier et Nîmes.

Cette reconversion professionnelle, qui peut sembler à première vue comme un grand écart radical, est en réalité le fruit d'une réflexion profonde et d'une cohérence de vie inébranlable. Romain Tournier ne cherche pas simplement à faire du pain, mais à produire un pain véritablement bénéfique pour la santé, considérant que les pains classiques industriels sont souvent néfastes pour l'organisme.

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Portrait Ils ont tout plaqué

Ce choix s'inscrit dans une série de portraits intitulée Ils ont tout plaqué, qui met en lumière des parcours atypiques où l'individu décide d'abandonner une carrière établie pour suivre une passion ou une conviction plus profonde. Pour Romain, le lien entre la santé et l'alimentation est indissociable, et sa nouvelle activité lui permet de continuer à servir la santé des autres, mais sous une forme différente et plus directe.

Le parcours de Romain a débuté dans les filières scientifiques au lycée, le menant naturellement vers les études de kinésithérapie, motivé par un intérêt préexistant pour le sport, notamment le volley-ball et la course à pied, où il pratique actuellement le semi-marathon. Au cours de sa carrière, il a intégré une approche micronutritionnelle, réalisant que l'hygiène de vie et l'alimentation avaient un impact significatif sur les troubles de santé de ses patients.

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Il a observé que beaucoup de douleurs, souvent diagnostiquées comme mécaniques par les médecins traditionnels, avaient en réalité des causes physiologiques liées à l'alimentation. Par exemple, il a noté que le mal de dos, souvent traité par des anti-inflammatoires et des examens d'imagerie, était fréquemment dû à la sédentarité et à des déséquilibres nutritionnels.

Micronutrition et conviction personnelle

En arrêtant le gluten et en modifiant son propre régime, il a constaté des améliorations notables sur sa qualité de sommeil et son niveau d'énergie, ce qui a renforcé sa conviction que l'alimentation est un levier de santé puissant. Il a donc proposé à ses patients des suivis en micronutrition, remarquant une adhésion croissante de leur part, bien que le manque de temps et d'investissement du système médical traditionnel reste un obstacle.

La décision finale de devenir boulanger a été catalysée par plusieurs facteurs, notamment la situation de sa maison familiale à Lansargues, présente dans sa famille depuis six générations et qui menaçait de s'effondrer. Plutôt que de vendre ce patrimoine viticole historique, Romain et sa famille ont choisi de s'y installer pour le rénover et y vivre.

Fermentation et pain sain

Cette opportunité matérielle s'est combinée à sa passion pour la fermentation et la fabrication du pain, qu'il a étudiée en se plongeant dans les méthodes ancestrales égyptiennes et le levain. Il consacre désormais son énergie à créer des pains sains, utilisant des techniques de fermentation longue pour préserver les nutriments et faciliter la digestion.

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Pour lui, cette nouvelle vie offre un sens plus profond que celui trouvé dans la pratique médicale traditionnelle, où il se sentait parfois limité par les protocoles rigides et le manque d'adhésion des patients à des changements de mode de vie complexes. En devenant boulanger, il assume pleinement son rôle de professionnel de la santé en agissant directement sur ce que les gens consomment chaque jour, transformant ainsi son expertise en un geste concret et militant pour le bien-être public, tout en préservant le patrimoine familial et en trouvant un équilibre personnel renouvelé loin du stress des cabinets de rééducation.