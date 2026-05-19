Kiné des Hautes-Pyrénées crée son jeu de société «Mission Apollo Traître» à succès

Sur les hauteurs des Pyrénées, un kiné nommé Léandre Otero a mis au point une combinaison de dextérité, de stratégie et de collaboration, appelant son projet 'Mission Apollo Traître.' Captivant les visiteurs du festival Alchimie du jeu à Toulouse, il a ramené le 2e prix d'une présentation en français.

Ce kiné des Hautes-Pyrénées a créé son jeu de société " Mission Apollo Traître " ; son prototype a conquit les participants de l'un des plus gros festivals

Mission réussie pour Léandre Otero : son jeu était prêt à temps pour le festival toulousain et a, en plus, séduit le public durant ces trois jours.

Amateur de jeux de société, Léandre Otero a mis sur pied un prototype mêlant collaboration, dextérité et stratégie autour du spatial. Un jeu qu'il a présenté au festival Alchimie du jeu à Toulouse, où il a obtenu le 2e prix. Dans son univers ou presque.

Début mai, le festival Alchimie du jeu mettait en avant l'espace pour sa 23e édition au MEETT de Toulouse où se sont réunis près de 30 000 participants.

Des joueurs, la tête dans les étoiles, qui ont aussi pu éprouver et juger les jeux de société de demain et même ceux qui ne sont encore qu'au stade de prototype. Comme celui imaginé par Léandre Otero, ce Tarbais, kiné de profession à Capvern et baptisé"Mission Apollo traître", totalement en phase avec le thème de cette édition.





Mission réussie pour Léandre Otero : son jeu était prêt à temps pour le festival toulousain et a, en plus, séduit le public durant ces trois jours.



C'est avec le Covid que Léandre se plonge dans l'univers des jeux de société.

C'est un secteur en plein essor où les gens peuvent vivre de vraies expériences. J'ai essayé beaucoup de choses et j'ai pioché des idées à droite à gauche.



J'avais l'idée en tête qui s'est affinée et en même temps, j'ai commencé la réalisation du prototype, pour qu'il soit prêt pour ce festival. Je voulais un jeu qui rassemble, qui crée de la proximité





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mission Apollo Traître Le Festival Alchimie Du Jeu À Toulouse Jeu De Dextérité Jeu De Stratégie Collaboration

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ce lac au pied des Pyrénées va ouvrir à la baignade : les travaux ont commencé pour la plageÀ partir du lundi 18 mai 2026, vont démarrer les travaux d’aménagement d’une plage de baignade au lac de Gubinelli sur la commune de Bours (Hautes-Pyrénées).

Read more »

Hautes-Pyrénées. Qui était Catherine Latapie, la première miraculée de Lourdes ?Catherine Latapie est généralement considérée comme la première miraculée de Lourdes. Une habitante de Loubejac dans les Hautes-Pyrénées dont voici l'histoire...

Read more »

Pyrénées : le pic du Midi de Bigorre fait vibrer les sommets avec Yannick Noah, Mosimann et Skip The UseLe pic du Midi de Bigorre va accueillir plusieurs artistes pour six concerts au sommet, à l’occasion de la 11e édition de sa saison musicale. Rendez-vous du 5 juillet au 12 août prochains

Read more »

'Un gain de temps et d’argent' : comment le Salon des maires et des présidents d’intercommunalités des Hautes-Pyrénées fait économiser des déplacements aux élus locauxÀ Tarbes, le Salon des maires des Hautes-Pyrénées s’impose comme le grand rendez-vous de proximité des élus locaux : un événement en pleine croissance où se nouent projets, solutions concrètes et accompagnement des...

Read more »