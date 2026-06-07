Kimi Antonelli remporte le Grand Prix de Monaco

Le jeune pilote Mercedes Kimi Antonelli a dominé la course et a pris la tête du championnat. Il possède désormais 66 points d'avance sur Lewis Hamilton et 68 sur George Russell.

Le jeune pilote Mercedes Kimi Antonelli a remporté le Grand Prix de Monaco dimanche 7 juin devant Lewis Hamilton et le Français Isack Hadjar . C'est sa deuxième victoire en F1 et sa première à Monaco.

L'Italien a dominé la course et a pris la tête du championnat. Il possède désormais 66 points d'avance sur Lewis Hamilton et 68 sur George Russell. Le Grand Prix de Monaco a été chaotique, avec plusieurs pénalités infligées à des pilotes, notamment George Russell et Pierre Gasly, qui a été déclassé après avoir terminé troisième. La course a également été interrompue à cause d'un mauvais état du goudron dans le dernier virage.

Lors de la relance, Kimi Antonelli a conservé la tête et a devancé Lewis Hamilton et Isack Hadjar. Les deux autres Français, Pierre Gasly et Esteban Ocon, ont également rentré dans les points. Le quadruple champion du Monde, Charles Leclerc, a abandonné la course après avoir perdu le contrôle de sa Ferrari à cause de ses freins. Les stars ont assisté à ce Grand Prix, notamment l'influenceuse américaine qui venait supporter son nouveau compagnon Lewis Hamilton.

Les acteurs, les footballeurs et les skieurs ont également été présents. Olivier Panis est le dernier Français victorieux du Grand Prix de Monaco





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