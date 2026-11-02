Kimi Antonelli plus jeune champion du monde de F1

Kimi Antonelli devient le plus jeune champion du monde de Formule 1 à 20 ans. Il remporte le titre au Grand Prix du Mexique devant Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Kimi Antonelli, pilote italien pour Mercedes, est devenu dimanche le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Âgé de seulement vingt ans et soixante-huit jours, il a décroché ce titre historique lors du Grand Prix du Mexique sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico. Cette victoire marque un tournant majeur dans sa jeune carrière et dans les annales du sport automobile mondial.

Un triomphe historique à Mexico

Après avoir terminé troisième d'une course animée, Antonelli s'est assuré une couronne inatteignable par ses rivaux directs. Le Néerlandais Max Verstappen a remporté la course, suivi par l'Anglais Lewis Hamilton. Antonelli n'avait besoin que de deux points supplémentaires pour être sacré, et il a obtenu son titre avec panache en décrochant son seizième podium en dix-neuf courses cette saison.

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À peine la ligne d'arrivée franchie, l'Italien a fondu en larmes dans son casque. Il a remercié son équipe tout en sanglotant, exprimant une émotion profonde face à cet accomplissement monumental. Son coéquipier George Russell n'a pas pu repousser le sacre, abandonnant rapidement tout espoir de rivaliser pour le titre cette année-là.

Célébrations et émotions partagées

Antonelli est ensuite descendu de sa voiture sous le rugissement des trente mille fans massés dans les gradins du Foro Sol. Il est tombé dans les bras de Hamilton, dont il est proche, puis de Verstappen. Il s'est ensuite dirigé vers ses parents Marco et Veronica pour leur donner une émouvante accolade, partageant ce moment unique avec sa famille.

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Il a déclaré ne jamais pouvoir réussir cela sans son équipe et sa famille. Pour lui, partager ce titre avec Max et Lewis rend le moment encore plus beau. Il espère savourer cette réussite pour le reste de la saison, marquant une fin de cycle exceptionnelle pour un talent précoce.

Contexte et performances notables

Le natif de Bologne, dans le nord de l'Italie, a dominé la saison avec une régularité impressionnante. Ses principaux concurrents historiques comme Michael Schumacher ou Alain Prost ont détenu des records de précocité différents, mais Antonelli établit désormais un nouveau standard à vingt ans. La course a été marquée par un accident violent impliquant Valtteri Bottas, causant une interruption de plus de quarante minutes.

Lando Norris et Charles Leclerc ont complété le top cinq, tandis que Oscar Piastri et Franco Colapinto ont suivi de près. Cet événement souligne l'émergence rapide d'un nouveau pilier dans le championnat du monde de Formule 1 pour les années à venir.