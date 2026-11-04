Kim Yo Jong rejette tout dialogue avec les États-Unis après des tirs de missiles

Kim Yo Jong affirme qu'il n'y a aucune raison pour Pyongyang de dialoguer avec Washington, tandis que la Corée du Nord mène des essais militaires et rejette les accusations américaines.

Kim Yo Jong, sœur influente du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a annoncé mercredi 4 novembre que Pyongyang n'avait "aucune raison" d'engager un dialogue avec les États-Unis. Cette déclaration ferme éloigne définitivement la possibilité d'un sommet imminent entre son frère et Donald Trump. Le régime asiatique estime désormais nécessaire de reconsidérer la véritable nature des relations avec Washington.

Tensions accrues suite aux essais militaires

Les relations diplomatiques entre les deux puissances ne montrent aucun signe de réchauffement. Alors que la Corée du Nord procédait à des essais militaires d'envergure ce jour même, Kim Yo Jong a tenu des propos particulièrement hostiles envers la nation dirigée par Donald Trump. Elle a souligné que le signal hostile continu de Washington contraignait le régime à revoir son approche stratégique face à l'Amérique.

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L'agence officielle KCNA a relayé ses propos indiquant que dans un contexte où les États-Unis établissent de nouveaux records dans leur politique hostile, il est naturel que Pyongyang établisse des records similaires dans sa contre-offensive de riposte. Cette escalade verbale coïncide avec le tir de plusieurs missiles dans la mer du Japon depuis la région de Sondok, dans l'est du pays, selon l'état-major interarmées sud-coréen (JCS).

Rejet catégorique des initiatives de paix

Kim Yo Jong a précisé que si le choix de la paix inclut bien sûr le dialogue, celui-ci n'est pas forcément synonyme d'intérêts nationaux pour Pyongyang. Elle a insisté sur le fait qu'il était clair pour leur gouvernement qu'ils n'avaient aucune raison de s'asseoir face à des personnes qu'elle qualifie de peu fiables et hostiles. Selon elle, ces derniers refusent d'abandonner leur politique de confrontation tout en parlant de dialogue.

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Ces déclarations interviennent dans une période de tension maximale marquée par des actions militaires simultanées. Les tirs effectués depuis la région de Sondok illustrent concrètement la posture de résistance annoncée par la sœur du leader nord-coréen. Cette stratégie vise à démontrer la capacité militaire du pays tout en rejetant toute initiative perçue comme une manœuvre politique américaine.

Affaire Binance et accusations de piratage

Le contexte géopolitique s'alourdit également avec le rejet nord-coréen des conclusions du FBI concernant le vol de plus de 6 milliards de dollars en cryptomonnaies chez Binance. Kim Yo Jong avait déjà qualifié cette accusation de grave provocation politique contre son pays. Elle considère que la soi-disant affaire de piratage de cryptomonnaie par la Corée du Nord n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Pour elle, cette situation révèle l'essence même de la politique hostile des États-Unis envers la Corée du Nord. Le rejet de ces conclusions renforce la position intransigeante de Pyongyang vis-à-vis de toute négociation future. Les autorités nord-coréennes continuent de présenter ces accusations comme des outils de pression économique et politique visant à isoler leur régime sur la scène internationale.