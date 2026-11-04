Kim Yo Jong rejette tout dialogue avec les Etats-Unis après des tirs de missiles

Kim Yo Jong, soeur du dirigeant nord-coréen, affirme qu'il n'y a aucune raison de dialoguer avec Washington. Pyongyang multiplie les essais militaires.

Kim Yo Jong, la sœur influente et haut placée du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a officiellement annoncé mercredi que Pyongyang ne chercherait aucunement à reprendre le dialogue avec les États-Unis. Cette déclaration ferme intervient dans un contexte de tensions accrues, marquant une rupture claire avec les espoirs de détente qui circulaient précédemment.

Réponse aux politiques hostiles américaines

Kim Yo Jong a affirmé que la Corée du Nord n'avait 'aucune raison' de s'asseoir face à des interlocuteurs qu'elle qualifie de peu fiables et hostiles. Elle a souligné que le choix de la paix par le dialogue ne constituait pas nécessairement un intérêt national si l'autre partie refusait d'abandonner sa politique de confrontation. Selon elle, il est naturel que la RPDC établisse de nouveaux records en matière de contre-offensive de riposte face aux nouvelles mesures hostiles de Washington.

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Tensions diplomatiques et cyberattaques

Ces propos interviennent quelques jours après que le FBI a accusé un groupe de hackers nord-coréen, nommé TraderTraitor, d'être responsable du piratage record de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme de cryptomonnaies Binance. Kim Yo Jong avait déjà fustigé ces affirmations mardi, promettant de s'opposer résolument à ces cyberattaques. Le FBI incriminait également cette cellule pour le vol de 1,5 milliard de dollars sur Bybit en 2025.

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Implications pour Donald Trump et l'avenir

Dans le même temps, plusieurs missiles ont été tirés par la Corée du Nord depuis la région de Sondok dans la mer du Japon, confirmés par l'état-major interarmées sud-coréen. Ces actions militaires coïncident avec les spéculations autour d'un éventuel sommet entre Kim Jong Un et Donald Trump, évoqué par ce dernier lors de sa tournée asiatique. Cependant, aucun signe positif n'est venu de Pyongyang pour valider cette possibilité.