Kim Yo Jong rejette le dialogue avec Washington et accuse les USA d'hostilité

La soeur du dirigeant nord-coréen Kim Yo Jong affirme qu'il n'y a aucune raison de dialoguer avec des États-Unis hostiles, suite aux tirs de missiles et aux accusations cyber.

Kim Yo Jong, figure centrale du régime nord-coréen et soeur du dirigeant Kim Jong Un, a déclaré mercredi que Pyongyang n'avait aucune raison d'envisager un retour au dialogue avec les États-Unis. Cette position ferme intervient dans un contexte de tensions accrues, marqué par des tirs de missiles et des accusations de piratage financier. La diplomate a qualifié Washington de partie hostile, rejetant ainsi toute perspective immédiate de négociations pacifiques.

Refus catégorique du dialogue avec Washington

Kim Yo Jong a explicitement affirmé qu'il était naturel pour la RPDC de maintenir sa contre-offensive face à ce qu'elle perçoit comme une politique américaine toujours plus agressive. Elle a souligné que s'asseoir face à des interlocuteurs jugés peu fiables et refusant d'abandonner leur confrontation ne servait pas l'intérêt national nord-coréen. Pour elle, le choix de la paix passe par le dialogue, mais uniquement si celui-ci est mutuellement bénéfique et respectueux.

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Ces déclarations contredisent directement les spéculations récentes alimentées par Donald Trump. Le président américain avait évoqué la possibilité d'un sommet en novembre lors de sa tournée asiatique, se vantant de relations personnelles solides avec Kim Jong Un. Cependant, aucun signe positif n'est parvenu de Pyongyang, confirmant le blocage diplomatique actuel entre les deux puissances nucléaires.

Tensions militaires et accusations de cybercriminalité

Le même jour que les propos de Kim Yo Jong, la Corée du Nord a effectué plusieurs tirs de missiles depuis la région de Sondok dans l'est du pays. Ces essais ont été confirmés par l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) et visent la mer du Japon. Pyongyang justifie ces actions comme une réponse directe aux nouveaux records établis par les politiques hostiles américaines envers la RPDC.

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En parallèle, les tensions se sont intensifiées autour du piratage massif de la plateforme Binance. Mardi, Kim Yo Jong avait fustigé les affirmations du FBI accusant un groupe affilié à la Corée du Nord, nommé TraderTraitor, d'être responsable du vol de 6,3 milliards de dollars. Elle a promis de s'opposer résolument à ces cyberattaques, bien que les autorités américaines incriminent directement Pyongyang pour ces actes.

Le FBI avait également tenu cette cellule pour responsable du pillage de Bybit en 2025, pour un montant record de 1,5 milliard de dollars. Malgré ces accusations précises, Donald Trump a exprimé dimanche son manque d'inquiétude, indiquant qu'il discuterait de la question avec Pyongyang si la culpabilité était avérée. Son ton contraste avec la fermeté affichée par la délégation nord-coréenne.

Analyse stratégique et implications géopolitiques

Pour Lim Eum-chul, professeur à l'Institut des études sur l'Extrême-Orient à l'université Kyungnam, cette réaction traduit un passage de la défense à l'attaque en termes diplomatiques. Ce changement de ton survient alors que les États-Unis préparent les élections de mi-mandat, un scrutin clé pour Donald Trump. Une défaite démocrate pourrait contraindre le président à durcir son approche envers ses rivaux géopolitiques.

Simultanément, Pyongyang renforce considérablement ses capacités militaires. Le pays reclus multiplie les essais d'armes, incluant missiles, drones et torpilles. Kim Jong Un a également inspecté un nouveau navire de guerre aux capacités inédites, faisant de la puissance maritime un objectif stratégique majeur. Cette montée en puissance vise à dissuader toute action militaire ou coercitive extérieure tout en consolidant le pouvoir interne.