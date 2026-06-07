Kim Yo Jong: North Korea's Nuclear Program Is Non-Negotiable

North Korea's powerful sister Kim Yo Jong has stated that her country's nuclear program is 'absolutely non-negotiable' and that any threat to their nuclear status will not be tolerated. She also criticized the US for its unrealistic and anachronistic approach to the North Korean nuclear program.

Le programme d'armement nucléaire de la Corée du Nord est 'absolument non-négociable', a affirmé la puissante soeur du dirigeant Kim Jong Un, Kim Yo Jong , citée dimanche par les médias officiels de son pays à la veille d'une visite du président chinois Xi Jinping.

La soeur de Kim Jong Un n'est officiellement que la directrice du département des affaires générales du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir, mais elle est considérée comme le bras droit et la confidente de son frère, et comme une actrice-clé de la communication et de la politique étrangère du pays. La Corée du Nord a gravé en 2023 dans sa Constitution le caractère irréversible de son statut de puissance nucléaire, un principe proclamé un an plus tôt par Kim Jong Un, alors que le pays est sous le coup de lourdes sanctions internationales pour ses programmes d'armes atomiques et de missiles balistiques.

La Corée du Sud, les Etats-Unis et d'autres membres de la communauté internationale posent la dénucléarisation de la Corée du Nord comme la condition préalable à toute levée des sanctions. Mais Pyongyang considère son arsenal nucléaire, estimé à quelques dizaines d'ogives, comme une assurance-vie contre toute tentative d'invasion ou de renversement de son régime.

La tribune de Kim Yo Jong réagissait à un communiqué publié le 17 mai par la Maison Blanche, qui affirmait qu'au cours d'une visite d'Etat à Pékin, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping avaient 'réaffirmé leur objectif commun de dénucléarisation de la Corée du Nord'. Certains responsables aux Etats-Unis ne se sont pas encore réveillés de leurs rêves irréalistes et anachroniques, a fustigé Mme Kim dans sa tribune.

La politique de renforcement continu de la force de dissuasion nucléaire défensive du pays, telle que définie par le dirigeant de la nation, est une voie irréversible qui doit être mise en ?uvre sans faillir. Les déclarations de Kim Yo Jong sont publiées à la veille de l'arrivée en Corée du Nord de Xi Jinping, dont le pays est l'allié et le principal soutien économique de Pyongyang.

Selon le Comité national sur la Corée du Nord, un groupe de réflexion basé à Washington, la Corée du Nord dépendait en 2022 de la Chine pour près de 95% de son commerce total et 85% de ses exportations. Dans le passé, la Chine, préoccupée par la possibilité d'un conflit régional à ses portes, a soutenu le principe de dénucléarisation de la Péninsule coréenne, et a même voté plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sanctionnant Pyongyang entre 2006 et 2017.

Sa position à l'égard du programme nucléaire nord-coréen s'est cependant adoucie depuis, la première priorité de Pékin étant, selon les analystes, la stabilité du régime en Corée du Nord, Etat-tampon face aux forces américaines en Corée du Sud





courrierinter / 🏆 50. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

North Korea Kim Yo Jong Nuclear Program Negotiations Sanctions China US Iran Venezuela

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chine : le président Xi Jinping va se rendre en Corée du Nord, invité par Kim Jong UnLe président chinois Xi Jinping se rendra en Corée du Nord lundi et mardi pour sa première visite depuis 2019, à l’invitation de Kim Jong Un, a-t-on appris vendredi 5 juin. Cette visite d’État intervient dans un contexte de renforcement des programmes militaires nord-coréens et de tensions géopolitiques régionales.

Read more »

EDF : LS Power in 'advanced discussions' to acquire its renewable energy activities in North AmericaBloomberg reports that LS Power is in advanced discussions to acquire EDF's renewable energy activities in North America, with the potential transaction valued at over 4 billion euros, given the current high demand for electricity. The agreement, which comes amidst rising demand, could be announced in the coming days or next week, but there is a possibility of delays or cancellations, according to anonymous sources cited by Bloomberg News.

Read more »

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un présente avec de sa fille le 'Kang Kon', un nouveau navire de guerre capable de lancer des missiles de croisière à capacité nucléaireCette inauguration a été organisée juste avant la visite du président chinois Xi Jinping, prévue ce lundi. Le leader nord-coréen en a profité pour rappeler que la priorité du pays était désormais le développement de...

Read more »

Grand Prix : Kim Kardashian est à Monaco pour supporter Lewis HamiltonLa star américaine est arrivée ce samedi 6 juin sur le Rocher pour assister aux qualifications du Grand Prix de Monaco et soutenir le septuple champion du Monde, son nouveau compagnon.

Read more »