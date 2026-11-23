La sœur du dirigeant nord-coréen Kim Yo Jong annonce le retrait potentiel du bureau diplomatique suisse à Pyongyang. Cette mesure suit l'imposition de sanctions par Berne concernant le camp de Songdowon.

Kim Yo Jong, figure influente du régime nord-coréen et sœur du dirigeant Kim Jong Un, a annoncé mardi la menace de fermeture du bureau diplomatique suisse à Pyongyang. Cette décision intervient en réponse directe aux sanctions économiques imposées par Berne concernant le Camp international pour enfants de Songdowon. La Suisse, l'un des rares pays occidentaux à maintenir une représentation dans la capitale nord-coréenne, a réouvert ce bureau fin octobre.

Le 30 octobre dernier, le ministre des Affaires étrangères suisse Ignazio Cassis avait effectué une visite historique à Pyongyang. Il s'agissait de la première visite d'un responsable diplomatique suisse dans la capitale nord-coréenne depuis 2003. L'objectif affiché était de relancer le dialogue politique entre les deux capitales. Cependant, cette initiative diplomatique a été brutalement mise à mal par les événements survenus quelques jours plus tard.

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Sanctions de Berne et Camp international de Songdowon

Le 4 novembre, la Suisse a suivi l'Union européenne et le Royaume-Uni en imposant des sanctions ciblées. Berne a sanctionné le Camp international pour enfants de Songdowon, situé près de la ville côtière de Wonsan dans l'est du pays. Les autorités suisses accusent ce centre de contribuer à l'endoctrinement idéologique d'enfants ukrainiens par la Russie. Le camp a vu ses avoirs à l'étranger gelés et ses dirigeants se voir interdire l'entrée en Suisse.

Berne justifie cette mesure en affirmant que le camp, fréquenté notamment par des enfants russes, participe au transfert d'enfants ukrainiens depuis des territoires temporairement occupés. Les autorités helvétiques accusent également le centre de contribuer à la russification idéologique de ces enfants. Ces sanctions visent directement des éléments de la société nord-coréenne impliqués dans ce programme controversé. La Suisse entend ainsi s'aligner sur les positions occidentales face aux actions de Moscou et de Pyongyang.

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Réaction de Kim Yo Jong et retrait diplomatique

Kim Yo Jong a répondu à ces mesures par un communiqué officiel rapporté par l'agence KCNA. Elle a déclaré que le bureau diplomatique suisse avait perdu sa raison d'être à la suite de ces sanctions. Le gouvernement nord-coréen a annoncé qu'il examinerait strictement le retrait du bureau de Pyongyang dans les prochains jours. Cette déclaration marque une rupture significative dans les relations bilatérales entre les deux pays.

La dirigeante nord-coréenne a critiqué la politique de Berne, qu'elle accuse de nier la souveraineté de la République populaire démocratique de Corée. Elle a également reproché à la Suisse de suivre la ligne diplomatique imposée par Londres et Bruxelles. Kim Yo Jong a soutenu que les relations avec Berne étaient désormais compromises par ces positions hostiles. Elle a insisté sur le manque de respect des droits humains et de la liberté dans le pays selon les critères occidentaux.

Contexte géopolitique et impact régional

La Suisse a longtemps joué un rôle d'intermédiaire diplomatique crucial entre la Corée du Nord et les pays occidentaux. Ce rôle a été perturbé lors de la fermeture de son bureau de coopération en 2020, pendant la pandémie de Covid-19. Le bureau opérationnel depuis le 19 octobre relève de l'ambassade de Suisse à Pékin. Pyongyang dispose néanmoins d'une ambassade à Berne, maintenant le lien officiel entre les deux États. La situation actuelle teste la résilience de ce canal diplomatique unique en Europe.

Sur la scène internationale, la Corée du Nord est isolée en raison de son programme nucléaire. Le pays bénéficie néanmoins du soutien stratégique de la Chine. Il est également devenu un allié majeur de la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine. Cette alliance renforce la position de Pyongyang face aux pressions occidentales. Les sanctions internationales n'ont pas réussi à freiner les ambitions militaires de la RPDC.

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Diplomatie américaine et perspectives futures

La dynamique diplomatique s'élargit avec l'intervention possible des États-Unis. Le président américain Donald Trump courtise activement Kim Jong Un. Il avait exprimé le souhait de rencontrer son homologue nord-coréen lors du sommet de l'APEC en Chine. Selon le Wall Street Journal, Pyongyang et Washington avaient envisagé une rencontre bilatérale. Ces projets ont cependant échoué après des conditions jugées inacceptables par la partie américaine.

Les précédentes rencontres entre Trump et Kim n'ont conduit à aucun résultat concret. Elles ont eu lieu à trois reprises durant le premier mandat du président américain. Le régime de Kim a depuis accéléré ses programmes militaires et nucléaires. Lors d'une récente allocution, Kim Jong Un a déclaré vouloir développer ses relations extérieures. Il a invoqué les idéaux d'indépendance, de paix et d'amitié. Cette nouvelle orientation vise à défendre la souveraineté nationale et la sécurité du pays. Les prochains jours seront déterminants pour l'avenir du bureau suisse à Pyongyang.