Kim Yo Jong : La Corée du Nord rejette les accusations du FBI sur le piratage de Binance

La sœur de Kim Jong Un dénonce la rhétorique du FBI concernant le vol de 6,3 milliards de dollars sur Binance, qualifiant les accusations de provocation politique sans fondement.

Kim Yo Jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a fermement rejeté les récentes affirmations du Federal Bureau of Investigation ( FBI) qui impute à la République populaire démocratique de Corée le vol massif de cryptomonnaies sur la plateforme Binance. Dans un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle KCNA, elle a qualifié ces accusations d'Amérique de " rhétorique absurde " dépourvue de toute nouveauté. Cette déclaration vise directement l'identification par les autorités américaines du groupe de hackers nord-coréen connu sous le nom de TraderTraitor, responsable du piratage record de 6,3 milliards de dollars.

Ce rejet violent survient alors que le FBI a officiellement accusé Pyongyang samedi du vol historique de 6,3 milliards de dollars sur Binance, leader mondial en volume d'échanges de devises numériques. L'agence de sécurité américaine affirme avoir tracé l'origine de cette cyberattaque jusqu'au groupe de pirates TraderTraitor. Ces mêmes individus avaient été précédement identifiés comme les auteurs du vol de 1,5 milliard de dollars subi par la plateforme Bybit en février 2025, qui restait jusqu'alors la plus grande perte du secteur des cryptomonnaies.

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Une réponse diplomatique cinglante

Kim Yo Jong a décrit ces allégations comme une " grave provocation politique " destinée à tromper l'opinion publique internationale. Elle a affirmé que les États-Unis tentaient de présenter tous les cybercrimes commis à travers le monde comme étant l'œuvre de sa nation. Selon elle, cette stratégie constitue une violation grave de la souveraineté nord-coréenne et une tentative malveillante de porter atteinte à la dignité et au prestige national de la RPDC. Elle a rappelé la position constante de son gouvernement qui s'oppose résolument à toute acte malveillant dans le cyberespace.

La sœur du dirigeant a souligné que les accusations américaines ne faisaient que répéter des narratifs déjà utilisés lors de la première attaque contre ByBit. Elle a estimé que ces déclarations n'apportaient aucune nouvelle information concrète mais servaient uniquement des objectifs politiques. En utilisant l'acronyme officiel de la République populaire démocratique de Corée, elle a mis en lumière ce qu'elle perçoit comme une campagne de diffamation organisée par Washington.

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Impact sur les marchés et l'image de Binance

L'annonce officielle du piratage par le FBI a provoqué une chute significative du cours des cryptomonnaies vendredi. Binance, qui revendique 335 millions d'utilisateurs à travers le monde, a tenté de rassurer sa communauté malgré la gravité de l'incident. La société a affirmé qu'il n'y avait pas de panique généralisée, bien que plusieurs milliards de dollars de cryptomonnaies aient été retirés par les clients après la découverte de la faille de sécurité.

Le groupe TraderTraitor est largement considéré comme faisant partie du plus vaste groupe Lazarus, une entité affiliée aux services de renseignement nord-coréens. Ce groupe avait fait parler de lui en 2014 après avoir été accusé du piratage des studios Sony Pictures Entertainment. Cette cyberattaque visait une représaille au film satirique " L'Interview qui tue ! " mettant en scène le leader nord-coréen. L'incident avait alors provoqué une rupture majeure dans les relations technologiques et culturelles internationales.

Capacités technologiques et présence internationale

Un rapport de l'armée américaine datant de 2020 a révélé que l'unité nord-coréenne de cyberguerre, appelée Bureau 121, emploie 6.000 personnes. Ces experts opèrent depuis divers pays étrangers, notamment au Bélarus, en Chine, en Inde, en Malaisie et en Russie. Cette infrastructure internationale permet à Pyongyang de mener des opérations de cyberguerre complexes tout en maintenant une distance opérationnelle avec son territoire national.

Les analystes notent que ces attaques visent souvent à contourner les sanctions économiques imposées par la communauté internationale. Le vol de 6,3 milliards de dollars sur Binance représente une source potentielle de financement majeure pour le régime. La réponse diplomatique de Kim Yo Jong ne fait pas mention des détails techniques de l'attaque ni des mécanismes de récupération des fonds, se concentrant exclusivement sur le rejet politique de l'accusation. Les tensions entre les services de renseignement nord-coréens et les agences américaines semblent s'intensifier à mesure que les conflits dans le cyberespace deviennent plus fréquents et coûteux pour les plateformes financières mondiales.