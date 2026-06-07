Kim Yo Jong affirme le point de non‑retour du programme nucléaire nord‑coréen avant la visite de Xi Jinping

La sœur de Kim Jong Un déclare que le statut de puissance nucléaire de Pyongyang est irréversible, justifiant le renforcement de l'arme atomique contre les menaces américaines et dénonçant toute discussion sino‑américaine sur la dénucléarisation, à l'aube de la visite du président chinois.

Kim Yo Jong , la sœur influente du dirigeant nord‑coréen, a déclaré dimanche que le statut de puissance nucléaire de la République populaire démocratique de Corée était désormais irréversible, à la veille de la visite du président chinois Xi Jinping .

Dans un communiqué diffusé par l'agence officielle KCNA, elle a affirmé que la Corée du Nord ne tolérerait aucune menace ni compromis sur sa souveraineté et sa sécurité, rappelant le caractère définitif inscrit dans la Constitution de 2023. Elle a justifié le renforcement de l'arsenal en dénonçant les ventes d'armes américaines à Séoul, qu'elle qualifie de composante d'une course à l'armement incessante menée par les pays hostiles.

Selon elle, ces mesures sont indispensables pour garantir l'autodéfense et la sécurité de l'État face à ce qu'elle perçoit comme une aggression permanente des États-Unis, notamment à la lumière des récentes interventions américaines en Iran et au Venezuela. La déclaration s'inscrit dans le contexte d'une diplomatie nord‑coréenne qui cherche à consolider son image de puissance nucléaire incontestable, tout en subissant des sanctions internationales sévères.

La communauté internationale, menée par la Corée du Sud et les États‑Unis, continue d'exiger la dénucléarisation comme condition préalable à toute levée de sanctions, tandis que Pyongyang considère son programme nucléaire comme une assurance vitale contre toute tentative d'invasion ou de renversement du régime. En réponse à un texte publié le 17 mai par la Maison Blanche, qui rappelait les engagements communs de l'Amérique et de la Chine lors d'une visite d'État à Pékin, Kim Yo Jong a qualifié les propos américains de rêves irréalistes et de fausses informations, ajoutant que toute tentative de contestation du statut nucléaire de la Corée du Nord n'a aucune valeur juridique contraignante.

Elle a souligné que la politique de renforcement continu de la dissuasion nucléaire, définie par le dirigeant du pays, était un aboutissement final irréversible qui devait être mise en œuvre sans faute. L'arrivée imminente de Xi Jinping à Pyongyang revêt une importance stratégique, la Chine étant le principal allié économique et le garant de la stabilité du régime nord‑coréen.

Historiquement, Pékin a soutenu la dénucléarisation de la péninsule, mais sa position a évolué, privilégiant désormais la stabilité d'un État tampon face aux forces américaines présentes en Corée du Sud. Selon Hong Min, analyste à l'Institut coréen pour l'unification nationale, la réaction virulente de Kim Yo Jong reflète la sensibilité extrême de Pyongyang à toute suggestion d'un accord sino‑américain sur la dénucléarisation.

Il estime que le message central est un rejet catégorique des informations prétendant à des discussions entre Washington et Pékin, qu'elle qualifie de mensonges. Il est probable que la Corée du Nord ait confirmé à Beijing, lors de la préparation de la visite du président chinois, qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu.

Cette rhétorique renforce le rôle de Kim Yo Jong en tant que bras droit du dirigeant, orchestrant la communication officielle et la politique étrangère du pays, tout en consolidant la posture nucléaire qui, selon les autorités nord‑coréennes, garantit la survie du régime face aux pressions extérieures





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