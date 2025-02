Kim Sae-ron, Star de «The Man from Nowhere», Trouvée Morte à 24 Ans

Kim Sae-ron, une actrice sud-coréenne célèbre pour son rôle dans le film «The Man from Nowhere», est décédée à l'âge de 24 ans. La police a confirmé son décès, mais les circonstances restent inconnues.

La célébrité sud-coréenne Kim Sae-ron, connue pour son rôle dans le film «The Man from Nowhere», a été retrouvée morte dimanche 17 février à son domicile de Séoul à l'âge de 24 ans. La police a confirmé le décès mais les circonstances précises restent inconnues. Selon l'agence de presse Yonhap, son corps a été découvert en soirée par un proche qui a alerté les autorités.

Kim Sae-ron avait fait ses débuts à l'âge de dix ans et avait rapidement gagné en popularité grâce à sa performance dans «The Man from Nowhere», où elle incarnait une enfant kidnappée sauvée par un ancien agent des forces spéciales. Son talent lui avait valu de remporter le prix de révélation féminine aux Blue Dragon Film Awards, l'équivalent sud-coréen des Oscars.Le film avait connu un succès phénoménal en Corée du Sud en 2010, devançant même de gros blockbusters américains. Kim Sae-ron s'était ensuite démarquée par sa capacité à jouer des rôles variés et avait décroché plusieurs récompenses. Elle s'était diversifiée en prenant des rôles dans des séries télévisées, devenant une véritable star du grand écran. Cependant, sa carrière a subi un coup d'arrêt brutal en 2022 suite à un accident spectaculaire impliquant alcool. Sa voiture avait percuté un transformateur électrique dans le quartier branché de Gangnam à Séoul, provoquant une coupure d'électricité de plusieurs heures. Malgré l'absence de victime, l'incident avait eu un impact considérable sur sa réputation. Face à la polémique, elle avait dû quitter la série dans laquelle elle apparaissait et s'était excusée publiquement sur les réseaux sociaux. La controverse avait été ravivée après la révélation qu'elle avait fêté ses 22 ans dans un bar deux mois après l'accident. Kim Sae-ron avait ensuite été condamnée à une amende de 20 millions de wons (13 200 euros). Criblée de dettes par les accords juridiques liés à cet accident, l'actrice avait été contrainte de prendre un travail alimentaire et avait du mal à décrocher de nouveaux rôles.





