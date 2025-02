Kim Kardashian parle de son divorce avec Kanye West et de son mariage avec Lamar Odom 

Kim Kardashian s'est ouverte sur son divorce avec Kanye West, évoquant les difficultés qu'ils ont rencontrées et les raisons qui ont mené à leur séparation. Elle a également partagé des souvenirs douloureux de son mariage avec Lamar Odom, soulignant les effets dévastateurs de la dépendance sur leur relation.

Kim Kardashian, dans le cadre de l'émission de télé-réalité familiale, s'est ouverte sur son divorce avec Kanye West , finalisé en 2022. Elle a également évoqué son mariage tumultueux avec le basketteur américain Lamar Odom , partageant des détails poignantes sur les difficultés qu'ils ont traversées.

« Si ce n'était pas à cause de la drogue, je sais que nous serions encore mariés aujourd'hui », a-t-elle confié, révélant que la dépendance de Lamar a été un facteur déterminant dans leur séparation. « Je sais que j'ai choisi la bonne personne à ce moment-là. Aucun de nous n'a su qu'il prenait de la drogue avant au moins un an. C'est ce qui était si terrifiant », a-t-elle ajouté, soulignant la difficulté d'apprendre la véritable nature de la dépendance de Lamar. « J'ai dû apprendre à mes dépens que je ne peux sauver personne dans cette situation. J'ai failli me perdre - et je l'ai probablement fait à certains moments - en essayant de le sauver. Kim a ensuite comparé sa situation avec celle de sa sœur Khloé, qui a également vécu une relation difficile avec Lamar. « Quand tu ne prévois pas qu'une chose peut changer la personnalité de celui que tu aimes. Quand tu comprends que ce n'est plus la même personne et que tu ne pourras jamais la récupérer et que tu ne pourras pas vivre avec cette nouvelle personne. Je comprends », a-t-elle expliqué, mettant en lumière les difficultés de s'adapter à un changement radical de personnalité chez un être cher. « C'est encore plus difficile quand vous ne voulez pas que votre mariage se termine pour des raisons personnelles, mais que les circonstances changent et forcent la fin de votre mariage. Je suis passée par là, Khloé est passée par là, et donc, quand ce n'était pas prévu et que ce n'est pas vraiment le résultat que vous vouliez - mais qu'il n'y a pas d'autre option, je pense que ça rend la chose encore plus difficile à surmonter. Sans équivoque, Kim Kardashian fait référence à son mariage avec Kanye West, qui est en pleine déroute. L'artiste rappeur, qui a récemment affirmé être autiste et avoir été diagnostiqué à tort comme bipolaire, traverse une période tumultueuse et a multiplié les déclarations controversées. Leur mariage, célébré en 2014 après deux années de relation, a donné naissance à quatre enfants. « Je crois que si le tribunal met fin à notre mariage, cela aidera Kanye à accepter que notre relation conjugale est terminée et à tourner la page. Cela nous aidera à élever paisiblement nos enfants », a déclaré Kim, exprimant son souhait de parvenir à une paix judiciaire et de pouvoir ainsi co-élever leurs enfants dans un environnement serein. « J'ai appris qu'on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas d'aide, avait-elle confié. Vous ne pouvez pas imposer vos croyances et les projeter sur quelqu'un qui pense totalement différemment de vous. », a-t-elle conclu, reconnaissant qu'elle ne peut pas forcer Kanye à accepter l'aide dont il pourrait avoir besoin.





