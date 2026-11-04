Kim Kardashian adopte le clavi-cut : la tendance coiffure anti-âge après 45 ans en 2026

Découvrez pourquoi Kim Kardashian et les experts privilégient le clavi-cut après 45 ans. Cette coupe mi-longue, vue aux Oscars 2026, remplace la frange rideau pour un effet liftant naturel.

Kim Kardashian a choisi le clavi-cut pour sa tenue aux Oscars 2026, marquant un tournant significatif dans les tendances coiffures destinées aux femmes de plus de 45 ans. Cette silhouette mi-longue, souvent appelée clavi-cut, s'impose désormais comme la référence incontournable pour adoucir les traits et rafraîchir le visage. Elle offre une alternative élégante à la frange rideau, qui perd progressivement sa popularité auprès des professionnels et des clientes cherchant à renouveler leur image sans tout couper.

Le clavi-cut remplace la frange rideau

Les coiffeurs recommandent cette coupe mi-longue pour alléger la chevelure et dégager le cou, créant ainsi un léger effet liftant naturel. Inspirée des années 90, cette longueur située entre le menton et la clavicule permet de donner du volume aux pointes tout en encadrant délicatement le visage. Contrairement au carré strict, elle autorise la chevelure à bouger librement, apportant ainsi plus de légèreté et évitant l'effet lourd qui tirait les traits vers le bas.

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Passé 45 ans, la densité et le mouvement des cheveux diminuent souvent, rendant la frange rideau difficile à entretenir et alourdissant le regard. Le clavi-cut offre une solution express qui ne nécessite pas de changement radical de longueur, préservant ainsi la substance capillaire tout en modernisant le style. Cette approche douce permet de conserver une longueur significative tout en améliorant la silhouette globale.

L'adoption par les stars et les experts

HK Coiffure, média expert en coiffure, confirme que le clavi-cut est la longueur la plus portée par les femmes de 35 à 50 ans dans les salons Provalliance. Kim Kardashian a opté pour cette version aux Oscars 2026, avec une base droite souple et un mouvement fluide autour du visage. Son choix illustre l'ampleur de cette tendance qui séduit autant les celebrities que le grand public à la recherche d'un look raffiné.

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Grazia, magazine de tendances, souligne que cette coupe s'adapte aussi bien à un look lisse chic qu'à une texture légèrement wavy. Les pointes à peine relevées ouvrent le bas du visage, renforçant l'impression d'un visage plus reposé et lumineux. Cette polyvalence explique son succès auprès d'une clientèle diverse cherchant à mettre en valeur ses traits avec élégance.

Conseils pratiques pour obtenir le look

Doctissimo recommande de ne pas dépasser la clavicule lors de la coupe et de privilégier un mouvement naturel plutôt qu'un brushing rigide. Sur cheveux fins, quelques mèches plus courtes autour du visage et un spray texturisant sur les longueurs peuvent donner du volume sans affiner les pointes. Cette astuce technique permet de maximiser l'effet de légèreté tout en préservant la densité visuelle.

Pour les cheveux bouclés, il est conseillé de conserver plus de longueur et de structurer les boucles autour des pommettes pour éviter l'effet masse. Un séchage souple à la brosse, combiné à des soins nourrissants, suffit à entretenir cette coupe facile à vivre. Une coupe de contrôle tous les deux ou trois mois permet de maintenir la forme et la santé des cheveux, garantissant un résultat optimal et durable.