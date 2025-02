Kiev Refuses to Attend Munich Meeting with Russia

Ukraine has rejected an invitation to a meeting with Russia and the United States in Munich, stating that it will only participate in discussions if a common position with its allies is agreed upon. While US President Donald Trump announced the meeting, Ukrainian officials clarified that they prioritize dialogue with the United States and Europe, emphasizing the need for their involvement in any peace negotiations. The announcement comes amidst concerns that Ukraine might be excluded from future talks between Vladimir Putin and Donald Trump.

Kiev, jeudi 13 février, a déclaré qu'il n'envisageait pas de participer à une réunion à Munich , en Allemagne, avec des responsables russes, annoncée par le président américain Donald Trump . « Une position commune convenue (avec les alliés de Kiev) doit être sur la table pour une conversation avec les Russes. (...) Pour le moment, il n'y a rien sur la table.

Des discussions avec les Russes ne sont pas envisagées », a déclaré à la presse Dmytro Lytvyn, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. « La position ukrainienne demeure inchangée. L'Ukraine doit d'abord parler avec l'Amérique. L'Europe doit participer à toute discussion sérieuse pour une paix véritable et durable », a-t-il ajouté. Plus tôt, Donald Trump avait annoncé jeudi la tenue d'une « réunion à Munich demain » (vendredi) entre « des hauts responsables de Russie, d'Ukraine et des États-Unis ». « La Russie y sera avec des gens de chez nous. L'Ukraine est d'ailleurs aussi invitée. Je ne sais pas exactement qui représentera chaque pays, mais ce seront de hauts responsables de Russie, d'Ukraine et des États-Unis », a déclaré le président américain. Le dirigeant américain a aussi estimé que Vladimir Poutine « veut la paix » avec Kiev. La Maison Blanche n'a pas donné immédiatement plus de précisions et Moscou, pour l'heure, n'a pas réagi à ces déclarations. Donald Trump a aussi affirmé que l'Ukraine ferait bien partie des négociations pour mettre un terme à la guerre avec la Russie. « Je pense qu'il me le dirait s'il ne le voulait pas », a déclaré le président américain. L'Ukraine craint d'être maintenue à l'écart à l'issue des futures négociations entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui doivent se tenir dans un futur proche. La diplomatie européenne a prévenu : aucune décision sur la guerre ne peut être prise « sans l'Ukraine (...) et sans la participation des Européens ». Ce mercredi, le 47e président des États-Unis a décidé avec Vladimir Poutine de lancer des négociations « immédiates » sur l'Ukraine. Les deux hommes ont également convenu de se rencontrer en personne





