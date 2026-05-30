Khvitcha Kvaratskhelia : le Parisien discret derrière le joueur de génie

Depuis son arrivée au PSG en janvier 2025, l'attaquant géorgien mène une vie tranquille à Paris, entre barbecues familiaux, jeux vidéo et promenades dominicales, loin de son image de joueur sanguin. Portrait d'un homme casanier qui a trouvé son équilibre dans la capitale.

Khvitcha Kvaratskhelia , attaquant géorgien du Paris Saint-Germain, est souvent perçu comme un joueur colérique et sanguin sur le terrain. Pourtant, derrière cette image se cache un homme discret, casanier, qui a su trouver un équilibre paisible à Paris depuis son arrivée en janvier 2025.

Sa vie quotidienne est rythmée par des moments simples en famille, des barbecues avec ses proches, des sessions de jeux vidéo en ligne avec ses amis géorgiens, et des promenades dominicales dans les rues de la capitale. Loin des projecteurs, Kvaratskhelia profite de la tranquillité que lui offre Paris, une ville dont il est tombé amoureux. Chaque matin, il se lève tôt pour emmener son fils à l'école avant de se rendre au centre d'entraînement de Poissy.

Il apprécie les trajets en voiture à travers Paris, découvrant chaque jour un nouveau quartier. Le week-end, il aime flâner dans les marchés, notamment celui de Bastille, pour acheter des produits frais. Ses collègues du PSG le décrivent comme un coéquipier agréable, toujours souriant, mais réservé. Il ne participe pas aux sorties nocturnes, préférant les soirées calmes à la maison.

Sa femme, très impliquée dans la vie du club, s'est rapprochée des autres épouses de joueurs, notamment celle de Lucas Hernandez, et participe régulièrement aux événements organisés par le PSG. Leur domicile est un lieu de rassemblement pour la famille et les amis venus de Géorgie, où ils partagent souvent des barbecues, une tradition qui rappelle à Kvaratskhelia ses origines.

Le joueur, qui ne maîtrise pas encore le français, communique en anglais au centre d'entraînement, mais il comprend de mieux en mieux la langue et commence à l'utiliser dans des conversations simples. Ses proches assurent qu'il est en train de s'intégrer pleinement à la culture française. En dehors du football, Khvitcha Kvaratskhelia est un passionné de jeux vidéo.

Il passe de longues heures à jouer en réseau avec ses amis géorgiens, mais aussi avec d'anciens coéquipiers comme l'ex-ailier de Naples, avec qui il est resté très proche. Les deux hommes partagent également un intérêt pour la NBA, et Kvaratskhelia, incollable sur les statistiques et les résultats, aime échanger sur le sujet. Cet été, ils ont même prévu de partir en vacances ensemble, preuve de l'amitié solide qui les lie.

Le Parisien tranquille, loin de l'image du joueur râleur, s'épanouit dans une vie simple, rythmée par les entraînements, les matchs, et les moments de détente en famille ou entre amis. Depuis son arrivée, Kvaratskhelia a su s'adapter à la vie parisienne, une transition facilitée par la présence de sa famille et par l'atmosphère paisible de la capitale, très différente de Naples où le stress et l'agitation étaient omniprésents.

Il apprécie particulièrement les espaces verts, les musées, et la gastronomie française, bien que ses habitudes alimentaires restent marquées par la cuisine géorgienne. Ses performances sur le terrain parlent d'elles-mêmes : impliqué sur 10 buts lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions, il est un élément clé du PSG. Mais en dehors, il reste un homme simple, attaché à ses racines et à sa famille, qui a trouvé à Paris un havre de paix.

Malgré la pression des matchs et l'exigence du haut niveau, Kvaratskhelia garde les pieds sur terre. Il n'oublie pas ses origines géorgiennes, et il rend régulièrement visite à sa famille. Son rêve ? Remporter la Ligue des champions avec le PSG, mais aussi continuer à mener cette vie paisible qui le rend heureux.

Pour lui, Paris n'est pas seulement une étape dans sa carrière, c'est un refuge où il a construit un foyer. Alors que le club se prépare pour la finale, le joueur reste serein, fort de l'équilibre qu'il a trouvé dans la capitale française





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