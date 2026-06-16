Khalilou Fadiga : L'équipe sénégalaise a été traitée comme des parias à la Coupe du monde 2002

L'ancien joueur sénégalais Khalilou Fadiga parle de l'équipe sénégalaise à la Coupe du monde 2002 et de la manière dont ils ont été traités comme des parias par les autres équipes.

Khalilou Fadiga : Je n'ai pas oublié le mépris. L'ancien joueur sénégalais affirme que l' équipe sénégalaise , avant le début de la phase finale de la Coupe du monde en 2002, n'était pas vraiment prise au sérieux par les autres équipes.

Il raconte comment l'équipe a été traitée comme des parias et comment Bruno Metsu a joué de ce contexte pour les remonter contre la Terre entière. Fadiga parle également de la préparation psychologique de l'équipe et de la motivation qu'ils avaient pour jouer pour leur pays. Il raconte également comment l'équipe a refusé d'entrer dans l'internat qui leur avait été assigné et comment ils ont trouvé un hôtel pour s'installer





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