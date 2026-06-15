Key Figures Killed in Iran War

This news text provides a list of key figures killed in the ongoing war between Iran and Israel.

Frappes en Iran : Le guide suprême, Ali Khamenei , est mort, le pouvoir iranien a été durement frappé, sans pour autant tomber. Les frappes sur l'Iran ont tué de nombreux hauts responsables politiques et militaires, au premier rang desquels l'ayatollah Ali Khamenei , numéro un du pouvoir iranien pendant trente-sept ans.

Donald Trump s'était vanté en mars d'avoir obtenu un 'changement de régime', un mois après le lancement de son offensive avec Israël, mais la République islamique a fait preuve de sa capacité à faire face et remplacer rapidement les dirigeants tués. Voici un récapitulatif des figures clés du pouvoir iranien tuées depuis le 28 février





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