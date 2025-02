Kevin Durant rejoint le cercle exclusif des 30 000 points en NBA

Kevin Durant devient le huitième joueur de l'histoire de la NBA à franchir le seuil des 30 000 points, malgré la défaite des Phoenix Suns contre les Memphis Grizzlies. Les New York Knicks s'imposent contre les Indiana Pacers grâce à une performance exceptionnelle de Karl-Anthony Towns, tandis que les Philadelphia Sixers enchaînent une quatrième défaite consécutive.

Mardi soir, Kevin Durant est devenu le huitième joueur de l'histoire de la NBA à atteindre les 30 000 points, malgré la défaite des Suns contre les Grizzlies. Durant a marqué 34 points, mais cela n'a pas suffi à empêcher les Suns de s'incliner 119 à 112. Les Grizzlies, menés par Ja Morant avec 26 points, ont remporté leur 36e victoire en 53 matchs. Durant a rejoint un groupe prestigieux de joueurs comprenant LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant et Michael Jordan.

« C'est un véritable honneur de se retrouver dans la même catégorie que ces joueurs qui ont contribué à façonner le jeu et à l'améliorer », a déclaré Durant en conférence de presse. « Cela signifie que je fais quelque chose de bien ».Dans une autre rencontre marquante, les New York Knicks ont battu les Indiana Pacers 128 à 115 grâce à 40 points, 12 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions de Karl-Anthony Towns. Josh Hart a également fourni une contribution importante avec 30 points, tandis que Miles McBride a ajouté 15 points, dont 4 sur 4 à longue distance. Pascal Siakam a marqué 24 points pour les Pacers, mais cela ne s'est pas avéré suffisant pour empêcher leur défaite. Les Knicks, qui ont remporté huit de leurs dix dernières rencontres, s'imposent à la 3e place de la conférence Est avec un bilan de 35 victoires pour 18 défaites.Enfin, les Philadelphia Sixers ont subi leur quatrième défaite consécutive, s'inclinant 106 à 103 face aux Toronto Raptors au domicile. Joel Embiid a marqué 27 points pour les Sixers, mais il a commis une perte de balle décisive en fin de match alors que son équipe était menée de deux points. Le coach des Sixers, Nick Nurse, a reconnu que l'équipe avait besoin d'améliorer ses performances offensives. « Ce n'est pas amusant de perdre des matchs. J'ai bien vu quelques améliorations défensivement, mais l'attaque est un peu pataude en ce moment », a déclaré Nurse. « Il y a eu des occasions, mais on n'a pas été bons au tir. » Les Sixers se retrouvent à la 11e place avec 20 victoires et 33 défaites, tandis que les Raptors sont au 13e rang avec 17 victoires et 37 défaites.





