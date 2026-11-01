Kévin Dewaële : Gestion rigoureuse et projets majeurs au Pays de Falaise

Le président Kévin Dewaële du Pays de Falaise affirme miser sur une gestion financière rigoureuse et présente les chantiers clés comme SATAM et le pôle culturel.

Kévin Dewaële, président de la communauté de communes du Pays de Falaise, lance son mandat en promettant une gestion des deniers publics marquée par la rigueur et la sobriété. Il annonce que chaque décision budgétaire fera l'objet d'une analyse stricte pour s'adapter au contexte national fragile.

Pragmatisme et sobriété budgétaire

Ce nouveau cycle politique s'ouvre dans une France où les tensions sociales et les fractures de la population s'accompagnent de finances publiques nationales considérées comme catastrophiques. Kévin Dewaële souligne que cette situation aura une incidence directe et forte sur les collectivités territoriales, et plus particulièrement sur la communauté de communes qui regroupe cinquante-huit communes membres. Le président anticipate un mandat de frustration caractérisé par une attente importante de la population, mais aussi des nouveaux élus, tandis que les budgets de fonctionnement sont jugés insuffisants.

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Face à cette contrainte, l'accent est mis sur le principe de réalité et la raison financière. À titre d'exemple, Kévin Dewaële cite la demande antérieure de disposer d'une grande salle de réunion exclusive pour les conseils communautaires. Son prédécesseur, Jean-Philippe Mesnil, avait refusé d'investir entre deux cent cinquante mille et trois cent mille euros pour cette seule fonctionnalité, étant donné que six réunions par an ne justifiaient pas un tel surcoût permanent. Le nouveau président approuve totalement ce choix prudent.

Il rappelle qu'un équipement communautaire existant, la grande salle de la maison de la musique, ainsi que certaines salles municipales peuvent répondre aux besoins spécifiques. Ainsi, l'arrêt du pôle environnemental, dont le coût s'élevait à environ quatre millions d'euros, marque une orientation stratégique vers l'amélioration des déchèteries existantes plutôt que vers de nouvelles constructions coûteuses.

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Inauguration du pôle culturel de Potigny

Malgré les restrictions financières, la communauté de communes poursuit ses investissements structurants pour le territoire. Le premier chantier d'envergure concerne le pôle culturel du Pays de Falaise situé à Potigny. Sa mise en service est prévue pour la fin de l'année. Ce lieu innovant regroupera la médiathèque, la Maison de la musique, un studio d'enregistrement, un auditorium et le théâtre de verdure.

Kévin Dewaële a mis en place un comité de pilotage dédié au fonctionnement du pôle et de la salle de l'auditorium. L'objectif est de faciliter l'appropriation des lieux par les services publics, mais aussi par les écoles et les associations locales. En collaboration avec Cécile Levaguerèse, la vice-présidente, ils veilleront à ce que cet équipement réponde aux besoins réels du territoire. La date exacte de l'inauguration reste à confirmer, mais la réflexion sur l'usage est déjà bien engagée.

Rénovation du site SATAM et échange de locaux

Le second projet majeur est la réhabilitation du site SATAM, un dossier également évoqué précédemment avec Jean-Yves Heurtin et Nicolas Soenen. Les travaux sont actuellement en cours de réalisation. Les prochaines étapes entreront dans la phase des travaux du bâti, ce qui permettra à terme le transfert des locaux actuels et la création d'espaces dédiés à l'accueil des entreprises et des prestataires de services.

Ce réaménagement facilitera également la reprise des locaux actuels par la Direction générale des finances publiques, située actuellement rue de la Résistance. Le nouveau bâtiment sera raccordé au chauffage urbain et équipés de panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation ainsi que de récupérateurs d'eau. Une convention a été établie avec la DGFiP. La communauté de communes devrait intégrer les anciens locaux de SATAM début 2028.

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Inversement, le centre des impôts de Falaise devrait rejoindre les futurs ex-locaux de la communauté de communes entre fin 2028 et début 2029, après quelques aménagements complémentaires. Cette opération vise à moderniser les infrastructures et à optimiser l'occupation des sols pour le développement économique local.

Urbanisme et adaptation climatique

Le projet de territoire constitue une troisième pierre angulaire de la mandature. Il s'agira de dresser un bilan du précédent document, de fixer les enjeux prioritaires et de choisir les actions réalisables selon les moyens disponibles. Ce travail s'effectuera en étroite collaboration avec les élus et les commissions thématiques. Le fil rouge de cette stratégie est l'adaptation au changement climatique.

L'urbanisme demeure un sujet central pour les communes du Pays de Falaise. Le président reconnait avoir pris du retard lors des mandats précédents car la réglementation était perçue comme trop sévère pour les territoires ruraux. Néanmoins, il faut faire avec cette réalité. La collectivité doit désormais doter le territoire d'un document local d'urbanisme intercommunal, appelé PLUIH, une attente forte des habitants et des communes.

Le processus nécessitera de réviser le Schéma de Cohérence Territoriale et de travailler vers l'intégration dans un SCOT à l'échelle plus vaste. Des formations et des ateliers ont déjà été mis en place pour les référents communaux. Kévin Dewaële compte sur Sébastien Binet pour mener ce dossier à bien, assurant ainsi la conformité et l'avenir durable du territoire face aux défis environnementaux et démographiques.