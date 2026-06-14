Kevin De Bruyne aborde sa quatrième Coupe du monde avec sérénité et fraîcheur

Blessé longue durée, le maître à jouer de la Belgique se dit prêt pour le Mondial après une adaptation réussie à Naples. À 34 ans, il mesure l'honneur de porter à nouveau le maillot national et espère mener les Diables Rouges loin dans la compétition.

À l'aube de sa quatrième Coupe du monde avec la Belgique , Kevin De Bruyne , 34 ans, se livre sur son état de forme et son expérience.

Longtemps blessé à une cuisse, le milieu de terrain de Naples espère mettre à profit sa fraîcheur retrouvée au service des Diables Rouges, qui entament leur campagne ce lundi à 21 heures contre l'Égypte. Le premier match est toujours un peu délicat, car l'excitation règne au démarrage de la compétition. L'équipe sera prudente en entame avant de tenter de saisir les opportunités qui se présenteront.

La confrontation s'annonce difficile face à une sélection égyptienne au jeu très physique, qui rend l'espace rare. Le joueur aborde cette nouvelle aventure avec une sérénité nouvelle, à un stade de sa carrière où il peut davantage savourer l'instant. Contrairement à sa jeunesse où le simple fait de jouer au football primait, il mesure désormais pleinement l'honneur de représenter son pays pour la quatrième fois, après seize ans de service national.

Cette longévité est pour lui la preuve qu'il a bien fait les choses et il espère conduire l'équipe à un bon résultat. Sur le plan personnel, son transfert en Italie à Naples a été formateur. Après plusieurs mois de convalescence, il a pu reprendre l'entraînement à plein et accumuler du temps de jeu, découvrant un style radicalement différent de celui de la Premier League, notamment en ce qui concerne l'organisation défensive.

Aujourd'hui, il se sent pleinement à son aise dans son rôle, avec plus de liberté qu'en Italie, ce qui lui permet de s'exprimer et de créer comme il sait le faire. Une condition qui laisse entrevoir de belles perspectives pour cette Coupe du monde. Il évoque également avec affection Mohamed Salah, qu'il côtoie depuis près de dix ans en Premier League, leurs enfants ayant même fréquenté la même école.

Leur relation dépasse le cadre sportif, bien que le affrontement sur le terrain reste un challenge particulier. Cette sérénité, alliée à une forme physique retrouvée, place Kevin De Bruyne comme un acteur majeur de la campagne belge, où l'équipe nourrit de réelles ambitions. Le mélange d'expérience, de fraîcheur et de talent pourrait bien faire la différence dans un tournoi où les Diables Rouges visent les sommets.

Le joueur incarne cette dualité entre la maturité d'un vétéran et la vivacité d'un joueur qui a su gérer sa blessure et s'adapter à un nouveau championnat





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