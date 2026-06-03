Kev Adams séduit l'Amérique : son audition à America's Got Talent devient virale

Le comédien français Kev Adams a participé à la 20e saison d'America's Got Talent et a obtenu quatre oui du jury. Son audition, où il plaisante sur les différences culturelles, fait le tour du web.

Kev Adams , l'humoriste français bien connu du public francophone, a relevé un nouveau défi en se présentant comme candidat dans la vingtième saison d' America's Got Talent , diffusée depuis le 2 juin 2026 sur NBC.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux, d'autant plus que sa prestation est rapidement devenue virale. Après près de dix ans d'efforts pour percer aux États-Unis, le comédien de 35 ans, fort de quinze ans de carrière, a décidé de tenter sa chance dans le concours de talents le plus célèbre du monde. Son objectif : prouver que l'humour peut franchir les barrières linguistiques et culturelles.

L'émission, qui attire des millions de téléspectateurs chaque semaine, a offert à Kev Adams une vitrine exceptionnelle pour montrer son talent à un public international. Lors de son audition, Kev Adams s'est présenté comme un simple comédien français venant d'apprendre l'anglais, ce qui a immédiatement suscité la curiosité du jury composé de Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum et Howie Mandel.

Avec une aisance déconcertante, il a enchaîné les blagues sur les différences entre la France et les États-Unis, abordant avec humour des sujets aussi variés que les prix hors taxes dans les magasins, les distances kilométriques absurdement longues entre les villes ou encore les malentendus linguistiques lors d'un premier rendez-vous amoureux. Son numéro a conquis le public, qui lui a offert une standing ovation.

Sofia Vergara, d'origine colombienne, a souligné la difficulté d'être drôle dans une langue étrangère, tandis que Simon Cowell, pourtant réputé pour sa sévérité, n'a pas caché son admiration. Résultat : quatre oui unanimes, propulsant Kev Adams vers les prochaines étapes du concours. Ce succès est l'aboutissement d'un long travail d'intégration culturelle et linguistique. Kev Adams avait posé ses valises à Los Angeles en 2017 dans l'espoir de percer dans le show-business américain, un rêve qu'il poursuivait depuis des années.

Il a confié au jury qu'il ne parlait pas aussi bien anglais quatre ans auparavant, soulignant les progrès accomplis. Son passage dans America's Got Talent marque une étape décisive dans sa carrière internationale. Déjà connu pour ses spectacles en France, il prouve qu'il peut conquérir un public anglophone grâce à un humour précis et décalé. Les internautes du monde entier partagent désormais sa vidéo, saluant son courage et sa capacité à faire rire au-delà des frontières.

Reste à savoir jusqu'où il ira dans la compétition, mais une chose est sûre : Kev Adams a gagné le pari de l'Amérique





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