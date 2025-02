Kering : Chiffre d'affaires en baisse malgré une légère amélioration sur les marchés clés

Le groupe de luxe Kering a publié un chiffre d'affaires en baisse au quatrième trimestre, mais note une légère amélioration sur ses marchés clés, notamment la Chine et les États-Unis. Le groupe poursuit ses efforts pour redynamiser Gucci, sa marque phare.

Le géant du luxe Kering , propriétaire de marques prestigieuses comme Gucci , Saint Laurent, Balenciaga et Alexander McQueen, a publié mardi ses résultats trimestriels pour le quatrième trimestre de 2024. Le groupe a enregistré un recul de 12% de son chiffre d'affaires en données comparables, atteignant 4,39 milliards d'euros. Malgré ce repli, Kering note une légère amélioration sur ses marchés clés, notamment la Chine et les États-Unis .

Le groupe a souligné que les tendances dans toutes les régions, à l'exception du Japon, s'améliorent de manière séquentielle. Cette tendance est attribuée en partie à une amélioration des ventes de six points en Chine continentale, bien que le groupe précise qu'il reste toujours en territoire négatif. Armelle Poulou, directrice financière de Kering, a également mentionné une amélioration de six points sur le marché américain, où la clientèle la plus exigeante s'est montrée plus résiliente. En dépit de ces améliorations, le chiffre d'affaires de Gucci, qui représente environ la moitié du chiffre d'affaires total de Kering, a baissé de 24% en données comparables au quatrième trimestre, dépassant les prévisions des analystes de 19%. Les ventes de Yves Saint Laurent ont également enregistré une baisse de 8%, tandis que Bottega Veneta a enregistré une croissance de 12%. La division Kering Eyewear et Corporate a vu ses revenus augmenter de 10%. Kering qualifie 2024 d'année « difficile » et souligne que les efforts pour redynamiser Gucci devront se poursuivre. Le groupe prévoit une vigilance particulière en matière de discipline financière, en contrôlant les coûts, les investissements et la gestion du bilan face à un environnement économique et géopolitique incertain





