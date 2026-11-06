Après des feux records en 2026, le projet Kepplair 72 vise à doter la France d'une flotte souveraine. Conçu par Aerotec & Concept, ce bombardier d'eau modifié sur la base d'un ATR 72 devrait effectuer ses premiers vols en 2027.

Le projet Kepplair 72 représente une réponse stratégique majeure à la crise de souveraineté dans la lutte contre les incendies en France. Ce bombardier d'eau, développé par la startup française Kepplair Evolution et fabriqué par Aerotec & Concept, est attendu pour voler dès 2027. Cette initiative s'inscrit directement dans le contexte d'un été 2026 marquant, où près de 100 000 hectares de bois ont été consumés sur l'hexagone, selon le bilan établi par l'Office national des forêts (ONF). Cet historique de destruction forestière, sans précédent depuis 1976, a mis en lumière l'urgence de moderniser les moyens aériens nationaux.

Un investissement massif à Blagnac pour une production accélérée

La filiale d'Expleo, qui emploie 200 collaborateurs et réalise 42 millions d'euros de chiffre d'affaires, a consacré huit millions d'euros à la construction d'un hangar dédié. Situé à Blagnac dans la région Occitanie, cet espace de 2 400 mètres carrés est conçu pour abriter deux appareils ATR ou un aéronef ATR et un A319. L'arrivée de l'avion de base au mois d'août a déclenché une chaîne de montage intensive. Les équipes ont effectué un vol préliminaire avant modification, suivi d'inspections approfondies et du découpage structurel nécessaire à la conversion de l'appareil.

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Une alternative technique aux Canadair vieillissants

La Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) fait face à un vieillissement critique de sa flotte de Canadair. La production de ces bombardiers d'eau classiques a cessé en 2015, et la prochaine génération (DHC-515) fabriquée par De Havilland Canada n'est pas attendue avant 2028. Kepplair Evolution a opté pour un rétrofit d'un ATR 72, équipé de réservoirs d'eau d'une capacité de 7,5 tonnes. Cette solution vise à offrir une alternative moins coûteuse tout en permettant un développement accéléré par rapport à la création d'un aéronef entièrement nouveau.

Un calendrier de qualifications exigeant pour 2030

Le planning établi par le constructeur est extrêmement ambitieux et structuré autour d'étapes précises. Les premiers vols de largage sont prévus pour fin janvier, permettant de valider les capacités opérationnelles de base. La qualification technique du système doit être finalisée au printemps, avant une présentation officielle de l'avion au mois de juin lors du salon du Bourget. Cette cadence s'oppose à celle des concurrents comme Frégate F-100 à Istres, qui vise des essais en vol début 2030 pour un appareil capable de dix tonnes d'eau.

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L'enjeu de la souveraineté industrielle française

Dans un contexte où les menaces de pénurie se renforcent, le projet Kepplair 72 illustre l'ambition de développer des alternatives souveraines. Les marques d'intérêt pour les fabricants français de matériel de défense se multiplient, reflétant une prise de conscience stratégique nationale. La DGSCGC doit gérer la transition entre une flotte vieillissante et une nouvelle génération d'outils de lutte, tandis que les acteurs privés comme Aerotec & Concept structurent la chaîne de production pour répondre à cette demande croissante.

Des impacts concrets pour la sécurité des territoires

La livraison de nouveaux bombardiers d'eau a des répercussions directes sur la protection des populations et des écosystèmes. Avec des incendies d'une ampleur sans précédent depuis半个 siècle, la capacité de réaction des services de secours est primordiale. Le passage à des avions modernes, comme celui converti à Blagnac, permettra de réduire les délais d'intervention et d'augmenter la charge utile en eau. Cette évolution technique constitue un pilier essentiel pour la résilience française face aux changements climatiques et aux risques naturels récurrents.