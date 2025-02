Kendrick Lamar Incende le Super Bowl LIX : Un Spectacle Inoubliable et Lucratif

Kendrick Lamar a offert une performance mémorable lors de la mi-temps du Super Bowl LIX, captivant les millions de téléspectateurs à travers le monde. En échange de son spectacle, le rappeur a bénéficié d'une exposition médiatique considérable, un avantage souvent associé à des gains commerciaux importants.

Ce dimanche 9 février, Kendrick Lamar a mis le feu aux festivités de la mi-temps du Super Bowl LIX avec une performance époustouflante. Acclamé par le public du stade de la Nouvelle-Orléans et des millions de téléspectateurs à travers le globe, le rappeur a une nouvelle fois marqué l'histoire de cet événement. À la différence de ce que l'on pourrait penser, le rappeur n'a reçu aucune rémunération pour sa prestation (seulement quelques dollars symboliques imposés par le syndicat des artistes).

Cette tradition, établie par la NFL, permet aux artistes d'accéder à une exposition médiatique exceptionnelle en échange d'un spectacle d'envergure. La ligue prend en charge l'intégralité des coûts de production, souvent chiffrés en millions de dollars.Ce modèle a déjà profité à de nombreux artistes avant lui, comme Dr. Dre et Eminem en 2022 ou encore Rihanna en 2023. Après sa performance il y a deux ans, Rihanna a connu une augmentation de 640 % de ses écoutes en streaming, accompagnée d'une croissance des ventes de ses produits cosmétiques et d'une hausse significative des ventes de sa musique. Un choix stratégique qui, au-delà du prestige, s'avère souvent lucratif pour les artistes, leur permettant de tirer profit de leur notoriété auprès d'un public plus large. Selon l'outil d'analyse Launchmetrics, un passage sur scène lors de cet événement pourrait rapporter environ 80 millions de dollars, en valeur d'impact médiatique, dans les jours suivant leur prestation





