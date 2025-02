Kendrick Lamar au Super Bowl 2025 : La broche fait son retour !

Le rappeur Kendrick Lamar a enflammé le Caesars Superdome lors de la mi-temps du Super Bowl 2025 avec un show de 13 minutes. Son look, pensé dans le moindre détail, a mis en avant des bijoux extraordinaires, notamment des broches piquées sur sa casquette. Cette tendance est portée par Rihanna lors de son apparition au Super Bowl 2023 et s'impose comme un symbole d'élégance et d'originalité.

C'est l'événement le plus attendu et le plus regardé aux États-Unis. La finale du championnat de NFL de football, connue sous le nom de Super Bowl , accueille chaque année un artiste pour livrer un show phénoménal lors de la mi-temps du match de football américain. Après Rihanna et Usher, Kendrick Lamar a eu l'honneur d'être choisi pour faire vibrer la scène du Caesars Superdome, ce dimanche 9 février à la Nouvelle-Orléans.

Au Super Bowl 2025, Kendrick Lamar confirme le retour de la broche Le talentueux rappeur récompensé à cinq reprises aux Grammy Awards 2025 pour son titre «Not Like Us», a enflammé le stade où se déroulait la rencontre entre les Philadelphie Eagles et les Kansas City Chiefs (double champions en titre). Pendant 13 minutes chrono, la fosse a pris des allures de club rythmé par les tubes de Kendrick Lamar et une poignée d'artistes dont la chanteuse de R&B SZA, Mustard, Samuel L. Jackson et Serena Williams, invitée à se produire à ses côtés. Comme à son habitude lorsqu'il monte sur scène, l'interprète de TV off, a dévoilé un look pensé dans le moindre détail. Et si le message que sa tenue Martine Rose dissimulait n'a pas manqué d'attirer l'attention, ses bijoux en étaient l'élément central. Kendrick Lamar aime se parer de grillz, de layering de colliers et de déferlante de bagues, toutes plus extraordinaires les unes que les autres, avec un goût certain pour les bijoux endiamantés. On se souvient encore de la couronne d'épines signée Tiffany & Co., et composée de plus de 8 000 micro-diamants, qu'il portait à Glastonbury en 2022. Sur la pelouse du Super Bowl, le rappeur américain a, cette fois-ci, auréolé sa silhouette de broches piquées sur sa casquette. Il en portait une en forme d'aile d'ange et une autre en forme de coucher de soleil, imaginées par la maison de joaillerie éponyme fondée par Tamara Rahaminov Goldfiner et ses deux filles. Longtemps considérée comme poussiéreuse, la broche revient sur le devant de la scène. Pour preuve : Jon Batiste, le chanteur, musicien et compositeur, qui a chanté l'hymne national au piano rehaussait son costume des iconiques broches Bird on a Rock de Tiffany & Co.. Travis Kelce, le quarterback des Kansas City Chiefs, ornait, quant à lui, le revers de sa veste Amiri, qu'il portait lors de l'arrivée des joueurs au stade, d'une vraie rose trempée dans de l'or 24 carats. C'est à Rihanna que l'on doit cette réminiscence. Le 12 février 2023, la chanteuse a fait son grand retour sur scène lors de la mi-temps du Super Bowl dans le stade de Glendale en Arizona. Six ans après son dernier concert, elle a livré une performance sensationnelle. Habillée d'une combinaison rouge Loewe, elle arborait trois broches vintage en diamants Joseph Saidian And Sons. Ce bijou antique devient un symbole d'opulence épinglé sur les corsages au XVIIIe siècle, mais c'est lors des années folles et du début de la période art déco qu'il connaît son apogée. Il occupe alors une place de choix dans les vestiaires sophistiqués. 50 ans plus tard, il trouve à nouveau sa place sous la houlette des grands créateurs comme Yves Saint Laurent ou Thierry Mugler, entre autres. Depuis les années 2000, cet accessoire était délaissé dans les boîtes à bijoux d'antan, associé aux styles preppy ou au tenues protocolaires. Logotypée, façon nineties, Art Déco, en forme de fleur ou d'animal, il regagne ses lettres de noblesses dans les nouvelles collections de mode et de joaillerie. Mais également sur les tapis rouges comme lors du Met Gala 2024 où elle s'imposait comme la norme, ou encore à la sortie des défilés et dans la rue.





Vogue.fr / 🏆 77. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

SUPER BOWL KENDRICK LAMAR BROCHE BIJOUX RIHANNA TENDANCE MODE JOAILLERIE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kendrick Lamar illumine le spectacle de mi-temps du Super Bowl avec Serena WilliamsLe rappeur américain Kendrick Lamar a offert une performance époustouflante lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl 2025, accompagné de SZA et de Samuel L. Jackson. Il a chanté son hymne avec la participation surprise de Serena Williams, un clin d'œil à Drake.

Lire la suite »

Kendrick Lamar Électrise le Halftime Show du Super Bowl avec un Concert XXLLe rappeur Kendrick Lamar a livré un show explosif pendant la mi-temps du Super Bowl LVII, inclinant le match entre les Philadelphia Eagles et les Kansas City Chiefs vers un spectacle musical mémorable. Son performance a débuté avec une apparition mystérieuse sur le capot d'une Buick GNX avant de se transformer en un véritable concert enflammé, incluant des tubes comme 'Humble' et 'Not Like Us'.

Lire la suite »

Serena Williams guest-star du concert de la mi-temps de Kendrick Lamar au Super BowlLégende du tennis, l'Américaine Serena Williams est apparue sur scène pendant le concert de Kendrick Lamar à la mi-temps du Super Bowl, dansant sur le morceau le plus attendu de la soirée, « Not Like Us ».

Lire la suite »

Super Bowl 2025 : Kendrick Lamar électrise la mi-temps avec ses tubesÀ l'occasion de la finale du championnat de football américain, le rappeur Kendrick Lamar a interprété ses plus grands succès lors du show de la mi-temps.

Lire la suite »

Au Super Bowl 2025, Kendrick Lamar signe une performance hautement politiqueLe rappeur Kendrick Lamar signe une performance forte en symboles lors de la mi-temps du Super Bowl 2025.

Lire la suite »

Le message caché derrière la tenue de Kendrick Lamar au Super Bowl 2025Le rappeur Kendrick Lamar optait pour une création signée de la créatrice britannique Martine Rose.

Lire la suite »