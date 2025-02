Kendji Girac et Andrea Bocelli s'unissent pour une nouvelle version envoûtante de « Je vis pour elle »

Le chanteur français Kendji Girac et le légendaire ténor italien Andrea Bocelli dévoilent une collaboration inattendue pour la Saint-Valentin. Les deux artistes reprennent le classique « Vivo Per Lei » (Je vis pour elle) dans une nouvelle version qui promet d'être envoûtante.

Kendji Girac a réservé une belle surprise à ses fans pour la Saint-Valentin . Le chanteur, connu pour ses tubes teintés d'Andalousie, a annoncé hier une collaboration inédite avec le légendaire ténor italien Andrea Bocelli . Les deux artistes se sont associés pour une nouvelle reprise de la célèbre chanson « Vivo Per Lei » (Je vis pour elle), un hymne à l'amour repris à de nombreuses reprises par Andrea Bocelli en duo avec d'autres artistes dans différentes langues.

Cette fois-ci, c'est Kendji Girac qui rejoint le répertoire de Bocelli, donnant naissance à une collaboration qui promet d'être envoûtante. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux, avec un post commun sur Instagram montrant les visages des deux chanteurs côte à côte sur un fond violet. La légende annonce « Je vis pour elle, Andrea Bocelli feat Kendji Girac » et qualifie le chanteur français de « l'un des artistes les plus aimés de la France ». Kendji Girac a d'ailleurs donné un aperçu de cette collaboration dans une vidéo partagée sur ses Stories Instagram, se filmant devant la tour Eiffel à Paris. L'artiste exprime sa joie de partager cette surprise avec ses fans le 14 février, ajoutant qu'il espère qu'elle leur plaira. Cette collaboration intervient après une année 2024 marquée par des événements tumultueux pour le chanteur, entre accidents et hospitalisations. Mais l'année 2025 semble démarrer sur une note positive pour Kendji Girac, qui s'apprête également à entamer une tournée cet été





20minutesparis / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kendji Girac Andrea Bocelli Collaboration Vivo Per Lei Je Vis Pour Elle Saint-Valentin Tournée Musique Française

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'Voir le problème avec sa femme' : Herbert Léonard a la dent très dure avec Kendji GiracInvité de l'émission 'Chez Jordan' le 21 janvier 2025, Herbert Léonard a donné son avis cash sur l'affaire Kendji Girac.

Lire la suite »

Vianney fait une touchante déclaration d’amitié à Kendji Girac : “Toi et moi on est liés”VIDÉO - Invité par Michel Drucker, Kendji Girac s’est épanché sur sa longue collaboration avec Vianney. L’occasion pour ce dernier de témoigner, une fois encore, toute l’affection qu’il porte à son camarade musicien.

Lire la suite »

Kendji Girac : Son Hommage Touchant à sa Mère CarmenDans une récente apparition sur l'émission Vivement dimanche, Kendji Girac a partagé l'histoire touchante derrière son nom de scène. Le chanteur a révélé qu'il avait choisi le nom de jeune fille de sa mère, Carmen, après avoir oublié les mots de passe de ses comptes Facebook sous son vrai nom. Il a également parlé de sa profonde affection pour sa mère, qui l'a inspiré à écrire la chanson Les Yeux de la mama.

Lire la suite »

Kendji Girac offre un joli cadeau de Saint-Valentin à ses fans avec une collaboration exceptionnelleLe chanteur a teasé l’annonce de sa surprise sur Instagram dans une courte vidéo de lui devant la tour Eiffel

Lire la suite »

Dorian Bellot Absent, Théo Idjellidaine et Andréa Lucchini PrivilégiésDorian Bellot souffre d'une fracture d'omoplate et sera absent deux mois. Jack Maunder ne jouera pas contre Nevers en raison des restrictions de joueurs français dans l'effectif du SUA. Théo Idjellidaine sera titularisé à son poste, tandis qu'Andréa Lucchini obtiendra sa première sélection professionnelle.

Lire la suite »

Andrea Kimi Antonelli, Nouveau Pilote Mercedes, N'a Pas Encore Le Permis de ConduireAndrea Kimi Antonelli, jeune pilote italien qui rejoint l'écurie Mercedes en Formule 1 cette saison, n'a pas encore obtenu son permis de conduire. Malgré son manque de permis, Antonelli possède une Super Licence, nécessaire pour piloter en F1, délivrée par la FIA.

Lire la suite »