Ken Paxton vise le Sénat américain : le favori texan face à James Talarico

Ken Paxton, procureur général du Texas, mène la campagne républicaine pour les sénatoriales face à James Talarico. Un scrutin clé ce 3 novembre 2026.

Ken Paxton, procureur général républicain du Texas, est en course pour un siège au Sénat américain lors des élections de mi-mandat qui prennent fin ce mardi 3 novembre 2026 à minuit, heure locale. Considéré comme l'un des grands favoris dans cet État considéré comme rouge, il s'apprête à affronter James Talarico, le candidat démocrate modéré qui a remporté la primaire de son parti.

Un affrontement serré au Texas

Ken Paxton cherche à transformer sa position actuelle de procureur général de l'État en un mandat législatif national pour représenter le Texas au Sénat des États-Unis. La dynamique électorale dans cet État reste incertaine malgré son orientation républicaine traditionnelle, ce qui rend ce scrutin potentiellement décisif pour l'équilibre politique à venir. Ken Paxton devra obtenir une avance significative pour empêcher James Talarico de renverser la tendance en faveur du camp démocrate.

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Le soutien inconditionnel de Donald Trump

La popularité de Ken Paxton s'appuie fortement sur l'aval explicite de Donald Trump, qui s'est rendu à ses côtés le 29 août 2026 pour le soutenir publiquement. Donald Trump a qualifié Ken Paxton de candidat supérieur pour le Sénat et a exprimé son souhait d'intensifier ses déplacements dans le Texas pour appuyer sa campagne. Ce soutien réciproque s'inscrit dans une histoire longue, Ken Paxton ayant longtemps exprimé son admiration pour les deux présidences de Donald Trump.

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Des positions conservatrices marquées

Ken Paxton a attiré l'attention médiatique par ses prises de position controversées sur l'immigration et les droits civils. Il a affirmé que les immigrés sans papiers étaient responsables de 600.000 crimes au Texas entre 2011 et 2018, un chiffre ayant provoqué de vifs débats internationaux. De plus, il a condamné la loi Obamacare comme étant inconstitutionnelle dans son intégralité et a dénoncé la discrimination anti-chrétienne dans les écoles.

Un profil juridique et politique distinctif

Avant de briguer le Sénat, Ken Paxton a éliminé John Cornyn lors du second tour des primaires républicaines en mai 2026, confirmant son statut dominant au sein de son parti. Il a remporté les primaires avec 63% des voix, consolidant ainsi sa base électorale avant l'affrontement final. Ses actions précédentes, notamment les poursuites intentées contre plusieurs États lors de l'élection de Joe Biden, témoignent de son engagement politique agressif et de son rôle de figure majeure du conservatisme moderne.