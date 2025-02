Kelly Vedovelli, la future Première Dame de Cyril Hanouna ?

Les rumeurs d'une possible idylle entre Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna circulent depuis un an. Récemment, sur le plateau de TPMP, ils ont offert une séquence complice et touchante qui a fait réagir les chroniqueurs et le public.

On croyait qu'il l'avait trouvée en la personne de Gautier Le Brest. Mais si c'était plutôt Kelly Vedovelli qui devenait la première Dame de Cyril Hanouna ? Coup de théâtre ou bluff, on ne sait toujours pas si le trublion de C8 compte vraiment se présenter aux prochaines élections présidentielles. Lui-même n'a ni confirmé, ni infirmé ces rumeurs. Mais si tel est le cas, il lui faudra en tout cas quelqu'un pour l'accompagner.

Et si la chroniqueuse de 34 ans était la personne parfaite ? En tout cas, ils sont plus proches que jamais... Depuis presque un an, des rumeurs circulent. Certains prêtent une idylle à Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna. Mais, là encore, les choses n'ont été ni confirmées ni infirmées par les concernés. Ils se montrent en revanche de plus en plus complices. Récemment, celle qui a joué dans Les déguns a d'ailleurs été la seule à avoir vu clair dans le jeu de l'animateur. Ne se cachant (presque) plus, ils ont de nouveau offert une séquence qui en disant long dans TPMP. Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna ne se cachent plus dans TPMP (C8) Malgré la disparition de Touche pas à mon poste, l'humeur est à la fête. Avant de fermer définitivement les portes, forcé par la décision de l'Arcom, et de migrer peut-être sur M6, le père de Lino et Bianca prend encore un peu de bon temps. Le 11 février, La Tribu de Baba s'est ainsi ouverte sur un concert sobrement nommé'le concert de Baba'. Vêtue d'un haut en velours et legging noir, Kelly Vedovelli se trouvait sur le devant de la scène. Elle a commencé à entonner la chanson Manhattan-Kaboul, de Renaud. Derrière elle, le boss de l'émission possédait aussi un micro. Il s'en est servi pour interrompre sa chroniqueuse : 'Non mais c'est moi là ! C'est mon tour !' a-t-il lancé alors que cette dernière s'enthousiasmait un peu trop à son goût. Vêtue de son plus beau costume, il l'a rejoint sur le devant du plateau de C8. Jean Michel Maire : 'Je m'étais promis de ne pas chialer, mais...' Mi parodique, mi sérieux, il s'est aussi mis à chanter en faisant des signes de main à la chroniqueuse pour qu'elle lui laisse de l'espace. Celle-ci ne s'est pas démontée et a continué de danser près de lui. Peu à peu, le duo a réussi à partager la scène et s'est mis à chanter d'une même voix. La situation a même donné lieu à un concert émouvant où Kelly Vedovelli arrivait bien à placer sa voix tandis que Cyril Hanouna la complétait. Ce moment de grâce s'est clôturé sous les acclamations du public. 'Je m'étais promis de pas chialer, mais...' a même lancé Jean-Michel Maire, ne plaisantant pas tant que ça. Géraldine Maillet, Bernard Montiel, Danielle Moreau, ont aussi partagé leur enthousiasme. Tous ces éloges ont inspiré un deuxième duo au présentateur et sa belle. Pour cette deuxième chanson, Cyril Hanouna a choisi le titre évocateur Je ne veux qu'elle, de Marc Lavoine. Une manière d'officialiser une relation longtemps tue ?





