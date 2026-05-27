Kelly Vedovelli enceinte de jumeaux : émue aux larmes en découvrant qu'elle attend deux filles

L'ancienne chroniqueuse de TPMP a partagé une vidéo émouvante où elle apprend le sexe de ses jumeaux, deux petites filles, après une grossesse marquée par des ennuis de santé et un déménagement urgent. Un moment de joie intense pour la future maman.

Kelly Vedovelli , l'ancienne chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste, vit un moment de bonheur intense en attendant la naissance de ses jumeaux. Dans une vidéo publiée ce mercredi 27 mai, elle a partagé avec émotion la révélation du sexe de ses deux enfants.

Submergée par la nouvelle, elle n'a pas pu contenir ses larmes de joie en apprenant qu'elle attendait deux petites filles. Son amie, qui l'accompagnait pour cette surprise, a partagé sa joie et son émotion. Cette annonce survient après que Kelly a dû garder le lit pendant deux mois pour des raisons médicales liées à sa grossesse gémellaire, une période difficile qu'elle a traversée avec optimisme.

Par ailleurs, la future mère a également révélé avoir dû déménager en urgence pour trouver un logement plus adapté à l'arrivée de ses deux enfants, comme en témoignent des photos de cartons d'emballage partagées sur les réseaux sociaux. Ce déménagement précipité illustre sa détermination à préparer un environnement serein pour ses filles, malgré le stress et l'intensité de cette phase de préparation.

Kelly Vedovelli, qui avait déjà créé la surprise en annonçant sa grossesse le 12 février, avait ensuite confirmé être enceinte de jumeaux le 18 mai, une nouvelle qui avait immédiatement suscité l'enthousiasme de ses nombreux abonnés. Elle gère cette aventure personnelle avec une grande discrétion, mais n'hésite pas à partager des moments clés, comme cette révélation du sexe, qui a touché sa communauté.

Son parcours, de chroniqueuse télévisée à future mère de famille, montre une évolution positive et une capacité à faire face aux défis avec courage et positivité. L'émotion palpable dans sa vidéo reflète l'intensité de ce moment unique pour tout parent, et particulièrement pour une femme enceinte de jumeaux, une situation qui implique des exigences physiques et logistiques supplémentaires. En choisissant de partager cette étape, Kelly Vedovelli renforce ses liens avec son public, qui suit avec bienveillance son histoire.

Cette actualité people se situe dans le cadre de l'univers médiatique français, où les parcours de personnalités comme Kelly Vedovelli, ancienne figure de Touche pas à mon poste, continuent d'intéresser les amateurs de divertissement et d'infos sur les célébrités. La réaction de Cyril Hanouna, animateur emblématique de l'émission, avait également été évoquée précédemment, montrant l'interconnexion des milieux people et l'intérêt porté aux événements marquants dans la vie des chroniqueurs et animateurs.

Ainsi, cette annonce s'inscrit dans une continuité de suivi de carrière et de vie privée pour Kelly, qui réussit à équilibrer exposition médiatique et moments intimes, tout en préparant avec soin l'arrivée de ses deux filles dans un nouveau foyer





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