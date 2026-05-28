Kelly Vedovelli émue aux larmes en découvrant le sexe de ses jumeaux dans une vidéo touchante

L'ancienne chroniqueuse de TPMP, Kelly Vedovelli, a partagé une vidéo poignante sur Instagram où elle apprend qu'elle attend deux garçons. Une annonce qui l'a bouleversée et qui a touché ses nombreux abonnés.

Kelly Vedovelli , ancienne chroniqueuse de télévision, a partagé sur Instagram une vidéo émouvante où elle découvre le sexe de ses jumeaux. Cette annonce, faite le 27 mai 2026, a profondément marqué la jeune femme de 36 ans, qui s'est montrée très émue et même en larmes.

Elle a révélé attendre deux garçons, une nouvelle qui a suscité de nombreuses réactions positives de la part des internautes. Depuis son départ de l'émission de Cyril Hanouna, suite à l'arrêt de C8 en février 2025, Kelly Vedovelli s'était faite plus discrète médiatiquement. Son retour sur les réseaux sociaux, après deux mois de silence liés à une grossesse difficile, avait déjà surpris ses followers.

Cette vidéo de gender reveal, très intime, a permis de partager un moment de joie pure avec sa communauté. D'autres personnalités, comme Ophélie Hervé ou Julie de Pékin Express, ont également récemment partagé des nouvelles de leurs grossesses ou de leurs combats, illustrant une tendance à l'authenticité et à l'émotion partagée sur les réseaux sociaux





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