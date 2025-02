Keith Hornsby prend sa retraite sportive à 32 ans

Ancien joueur de plusieurs équipes européennes, Keith Hornsby annonce sa retraite sportive après une carrière riche en expériences et en défis.

Keith Hornsby , ancien joueur des Metropolitans 92 et de Nanterre , a annoncé sa retraite sportive à l'âge de 32 ans. Ce tireur redoutable, qui a connu un passage remarqué à Boulogne-Levallois (2021/22) et Nanterre (2022/23), a brillé en Betclic ÉLITE avec une performance exceptionnelle à trois points. Pendant sa saison chez les Metropolitans, il a réalisé une moyenne de 49% de réussite à trois points et a inscrit 12,8 points en 65 matchs de championnat.

Professionnel depuis 2016, le natif de Williamsburg a connu une carrière relativement courte en Europe. Longuement resté en G-League avec les Texas Legends, il est arrivé sur le Vieux Continent en 2019 et a évolué en Pologne, Allemagne, France, Lituanie et Espagne. Sa dernière expérience professionnelle a été un passage à Bilbao en début d'année 2024, où il a affiché une moyenne de 10,4 points en 20 matchs. « Je dois remercier le basket pour quasiment tous les aspects de ma vie », a-t-il écrit dans son message d'adieu. « Il m'a pratiquement tout donné, les moments les plus exaltants et les plus difficiles, de grands succès, beaucoup d’échecs. Le basket m’a forcé à grandir en tant qu’athlète, mais bien plus important encore, en tant que personne ! Il nous a permis, avec ma famille, de découvrir cinq pays différents. Notre adorable fille Lilah est née à Paris, à Neuilly-sur-Seine exactement pour tous les Parisiens) ! En ce qui concerne ma carrière, je n’ai aucun regret. Même s’il y a eu plusieurs moments d’incertitude, les choses semblaient toujours s’arranger pour le mieux, que ce soit pour la famille ou sur le terrain. Tout arrive pour une raison. Je n’ai jamais beaucoup aimé cette expression, mais elle trouve un peu de sens ici. Le fait que ma dernière expérience ait été dans le meilleur championnat européen, la Liga Endesa, me donne un sentiment de paix et de satisfaction que je n’aurais pas pu anticiper avant de raccrocher. » Hornsby a rejoint son ancienne université, la Louisiana State University, en tant que recruteur





