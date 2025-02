Keira Knightley dans l'adaptation cinématographique de La disparue de la cabine 10

Keira Knightley rejoint l'univers Netflix avec l'adaptation du roman de Ruth Ware, La disparue de la cabine 10. La série Black Doves lui a déjà permis de séduire le public, et cette nouvelle production promet d'être tout aussi haletante. L'histoire suit Laura Blacklock, une journaliste qui découvre un meurtre sur un yacht de luxe et se retrouve seule à enquêter.

Keira Knightley connaît actuellement un grand succès. Le 5 décembre dernier, l'actrice anglaise était à l'affiche, aux côtés de Ben Whishaw, de Black Doves, une série diffusée sur Netflix qui retrace l'histoire vraie d'une espionne dont l'identité secrète est sur le point d'être révélée. Haletante, la série s'était hissé en France à la première place au classement des programmes les plus visionnés de la plateforme.

Alors que la saison 2 de Black Doves est d'ores et déjà prévue, Keira Knightley sera bientôt à l'affiche d'une nouvelle production Netflix : l'adaptation cinématographique du roman de Ruth Ware, La disparue de la cabine 10. De quoi parle La disparue de la cabine 10 ? Publié en 2016, le roman raconte l'histoire de Laura Blacklock, une journaliste spécialisée dans les voyages. Lors d'un séjour à bord d'un yacht de luxe pour les besoins d'un reportage, elle est témoin du meurtre de sa voisine de cabine, jetée par-dessus bord au milieu de la nuit. Lorsqu'elle en réfère à l'équipage, personne ne la croit : aucun des passagers ou des membres de l'équipage ne manque à l'appel. Elle va alors mener l'enquête au péril de sa propre vie. Ambitieux et haletant, La disparue de la cabine 10 est le deuxième des neufs thrillers écrits par Ruth Ware, publiés entre 2015 et 2023. Auparavant, l'autrice avait écrit plusieurs romans fantastiques pour jeunes adultes, avant de se tourner vers le genre du roman policier. Les droits de l'un de ses plus gros succès, Promenez-vous dans les bois, ont même été acquis par Reese Witherspoon, même si aucun projet officiel n'a été annoncé.Un casting cinq étoiles Si Keira Knightley interprètera Laura Blacklock, le reste du casting de la future adaptation de Netflix n'est pas en reste. L'actrice britannique donnera la réplique à Guy Pearce (The Brutalist), Hanna Waddingham (Ted Lasso), Daniel Ings (The Gentlemen), John Macmillan (House of the Dragon), Pippa Bennet-Warner (Gangs of London), ou encore Paul Kaye (Game of Thrones). Le film sera réalisé par Simon Stone (The Daughter, The Dig), qui a également coécrit le scénario avec Joe Shrapnel et Anna Waterhouse (Rebecca, Snake Eyes). Le tournage a déjà commencé, et une première photo de Keira Knightley a été publiée dans un article écrit pour le site Tudum le 31 janvier 2025. L'adaptation cinématographique de La disparue de la cabine 10 est attendue pour l'automne 2025 sur Netflix





