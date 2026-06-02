KEDGE Wine School et le Conseil des Grands Crus Classés 1855 dévoilent le lauréat du 5e Concours photo K 1855

Un partenariat inédit entre la KEDGE Wine School et le Conseil des Grands Crus Classés 1855 a donné naissance au concours photo K 1855. Les 250 étudiants de la Wine School ont passé une journée d'immersion au Château Grand‑Puy Ducasse, où leurs clichés ont été jugés par un jury d'experts du vin et de l'art. La photographie du cuvier de Debosmita Choudhury a été désignée lauréate et sera exposée en permanence à la bibliothèque des Grands Crus Classés 1855 de la CCI de Bordeaux, tandis que l'ensemble des œuvres sera visible à la Ruche sur le campus de KEDGE jusqu'à la fin de l'année.

Dans le cadre d'un partenariat stratégique entre la KEDGE Wine School et le Conseil des Grands Crus Classés 1855 du Médoc et de Sauternes, un événement inédit a été mis en place pour mettre en lumière à la fois les prestigieux châteaux classés et le talent émergent des étudiants de la grande école du vin.

Cette collaboration a donné naissance au concours photo "K 1855", un véritable pont entre la viticulture d'exception et la créativité photographique. Le principe, résolument simple et pourtant ambitieux, consiste à inviter les 250 étudiants inscrits à la Wine School à passer une journée d'immersion totale dans les propriétés historiques qui ont façonné le classement de Napoléon III en 1855.

Armés de leurs appareils, ils sont chargés de saisir l'essence même de ces lieux, à la fois par leurs paysages, leurs caves, leurs cuves, leurs vendanges et l'ambiance unique qui émane de chaque terroir. Cette cinquième édition s'est déroulée au cœur du Château Grand‑Puy Ducasse, un domaine emblématique du Médoc, où les participants ont pu observer les vignes centenaires, les façades en pierre et les marbres de la cave, tout en ressentant le poids de l'histoire et la modernité qui cohabitent sous le même toit.

Le jury, composé de personnalités reconnues du monde du vin et de l'art, a longuement débattu avant de couronner le cliché qui reflète le mieux l'esprit du concours. Le gagnant, une photographie du cuvier réalisée par Debosmita Choudhury, étudiante en Master 1 MSc Wine Spirits Management, a été salué pour sa capacité à rendre hommage à l'innovation et à la gravité du processus de vinification, tout en conservant la pureté du raisin.

Son image capture à la fois la modernité du matériel utilisé et la tradition du travail du vin, créant ainsi un contraste saisissant entre l'ancien et le contemporain. Le jury était présidé par David Biraud, directeur de la KEDGE Wine School et Vice‑Meilleur Sommelier du Monde 2016, et comptait parmi ses membres Sylvain Boivert, directeur du Conseil des Grands Crus Classés 1855, Élodie Guenro, coordinatrice communication de KEDGE, Virginie Maison, commissaire‑prix de la Maison d'enchères Baghera/Wines, Jean‑Baptiste Thial, avocat et chroniqueur à la Revue du Vin de France, Yann Schyler, PDG du négoce Schroeder & Schyler‑Château Kirwan, ainsi qu'Alexandre Ma, critique chinois du vin.

Le président du Conseil, Philippe Castéja, a conclu en rappelant que ces photographies offrent une vision à la fois intemporelle et résolument moderne des Grands Crus Classés de 1855, ouvrant de nouvelles perspectives sur le patrimoine viticole. L'ensemble des œuvres réalisées par les étudiants sera exposé à la Ruche, espace d'exposition du campus de KEDGE Bordeaux, et restera accessible au public jusqu'à la fin de l'année.

Le cliché vainqueur bénéficie par ailleurs d'une exposition permanente au sein de la bibliothèque des Grands Crus Classés 1855, située à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, offrant ainsi une visibilité continue aux talents émergents et renforçant le dialogue entre tradition vinicole et expressions artistiques contemporaines. Cette initiative illustre parfaitement comment les institutions académiques peuvent collaborer avec les organisations professionnelles pour soutenir la création, la diffusion et la valorisation du patrimoine culturel lié au vin, tout en offrant aux étudiants une plateforme unique pour développer leurs compétences et leur sensibilité esthétique





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