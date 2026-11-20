Kedge Bordeaux inaugure un accompagnement juridique pour les étudiants aidants et en situation de handicap, face aux barrières administratives et à la charge mentale.

Kedge Bordeaux, située à Talence, renforce son dispositif d'accompagnement pour les étudiants en situation de handicap et les étudiants aidants. Cette initiative s'inscrit dans la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, visant à clarifier les droits et faciliter l'intégration professionnelle et académique.

Mise en place d'un soutien juridique pour les étudiants

Thibault Laforcade, avocat au barreau de Bordeaux, est intervenu ce jeudi 19 novembre pour éclairer les étudiants sur leurs droits. Spécialisé en droit du travail et du handicap, il a souligné que les élèves font face aux mêmes barrières que dans le reste de la société, notamment en matière d'accessibilité et d'aménagement du temps. L'objectif principal de cette session était de permettre aux étudiants de mieux comprendre et faire valoir leurs droits spécifiques.

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L'avocat a insisté sur un manque de connaissance des dispositifs déjà existants, comme le référent handicap présent dans chaque structure. Il a également mis en lumière les difficultés d'application des nombreux textes législatifs en vigueur, indiquant que le système crée parfois, sans intention discrimination, des situations préjudiciables aux étudiants concernés.

Un bilan alarmant sur la discrimination et la réussite

Les statistiques présentées lors de cet échange révèlent une situation critique pour les jeunes en situation de handicap. Ils ont 46 % de chances en moins d'être diplômés du supérieur par rapport à la moyenne générale. De plus, près de deux étudiants sur trois ont déjà renoncé à faire valoir leurs droits, par méconnaissance ou lassitude administrative.

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Ce constat souligne l'urgence d'une meilleure information et d'un accompagnement plus structuré pour inverser cette tendance. L'école de management cherche ainsi à briser les obstacles qui empêchent ces étudiants de réussir leur parcours académique et professionnel, en leur fournissant les outils nécessaires pour naviguer dans le système.

La charge mentale des étudiants aidants au cœur du dispositif

Kedge Bordeaux a également créé en 2025 un statut particulier pour les étudiants aidants, définis comme des personnes s'occupant d'un proche nécessitant une aide ou un accompagnement. Ce statut vise à reconnaître leur engagement et à leur offrir des aménagements adaptés à leur situation familiale et personnelle.

Kelly Nave Aleo, étudiante en première année de master en audit-expertise comptable, est l'une des 78 étudiantes ayant obtenu ce statut. Elle aide son père sourd et muet ainsi que sa mère malentendante, accompagnant ces démarches administratives depuis son enfance. Pour elle, cette aide était naturelle, mais elle réalise maintenant l'ampleur de la charge mentale qu'elle supporte au quotidien.

Kelly Nave Aleo témoigne d'une pression constante liée à l'anticipation des besoins de ses parents. Elle explique que la charge mentale devient trop lourde, car elle est constamment en train de réfléchir aux démarches à entreprendre. Ce nouveau statut lui permet d'accéder à des informations qu'elle n'aurait pas trouvées seule, facilitant ainsi la compréhension de ses droits.

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Enjeux d'accessibilité et perspectives d'avenir pour le campus

Le campus bordelais de Kedge regroupe 8 500 étudiants, dont 600 sont déclarés en situation de handicap. Cette proportion importante rend essentiel le maintien d'un accompagnement de qualité. L'école a également inauguré une Maison dédiée aux soins et à la solidarité, renforçant son engagement en faveur du bien-être de sa communauté étudiante.

En parallèle, l'Université de Bordeaux projette une mise en conformité totale des campus pour 2028. Avec 60 % des bâtiments désormais accessibles, des efforts considérables sont encore nécessaires pour atteindre cet objectif. Cette synergie entre les établissements locaux vise à créer un environnement plus inclusif et favorable à la réussite de tous les étudiants, qu'ils soient en situation de handicap ou aidants.