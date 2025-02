Kate Middleton : Un An Difficile Mais Une Rémission Enchantée

Kate Middleton a surmonté un cancer et se réjouit de l'avenir.

Kate Middleton, en 2024, a connu une année particulièrement difficile. La princesse a lutté contre un cancer pendant plusieurs mois, ce qui l'a contrainte à se retirer de toute vie publique. En janvier dernier, elle a annoncé être en rémission lors d'une visite émouvante au Royal Marsden, l'établissement qui l'a soignée. Le 3 février dernier, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, elle a souhaité partager une adorable photo.

Sur cette image, on peut la voir prendre la pause dans la nature, au milieu des arbres. « N'oubliez pas de prendre soin de tout ce qui se trouve au-delà de la maladie », a-t-elle écrit en légende de son cliché. Kate Middleton a indiqué avoir pu compter sur l’aide d’un de ses photographes préférés… son fils, le prince Louis. Une image sur laquelle elle apparaît épanouie et avec un grand sourire, laissant derrière elle les mois compliqués auxquels elle a dû faire face. Si elle est en rémission, Kate Middleton n'oublie pas l'importance de prendre soin de sa santé. Dans un communiqué, elle avait fait savoir qu'elle était « concentrée sur sa guérison. Je me réjouis toutefois de l'année à venir, qui s'annonce pleine de promesses. Il y a beaucoup de choses à attendre. Merci à tous pour votre soutien constant », avait-elle déclaré.Kate Middleton a souhaité évoquer son quotidien sans langue de bois, mettant en avant le fait que, face à la maladie, elle n'était plus un membre de la famille royale mais un patient comme les autres. Lors de sa visite au Royal Marsden Hospital, elle était notamment revenue sur les effets secondaires. « Vous pensez que le traitement est terminé… mais il y a toujours un véritable challenge », a-t-elle débuté avant de poursuivre : « Il faut parler mais le monde disparaît complètement. Il faut comprendre que, en tant que patient, oui il y a des effets secondaires à cause du traitement mais vous en avez à longs termes ». Kate Middleton a ensuite rappelé l’importance de se souvenir qu’il y a des « bons comme des mauvais jours ». Durant ces épreuves compliquées, l’épouse du prince William a confié avoir été très bien entourée, indiquant également que si elle avait besoin de soutien, c’était le cas de ses proches. « Ils ont autant besoin de soutien que moi en tant que patiente », a-t-elle ajouté. Une visite qui était très importante pour Kate Middleton puisqu’elle était à la place de ces patients il y a seulement quelques mois.Kate Middleton a été contrainte de médiatiser son combat après avoir fait l’objet de rumeurs infondées. Par la suite, elle a fait le choix de donner de ses nouvelles assez régulièrement, notamment concernant son traitement de chimiothérapie. Durant cette visite à l’hôpital, la duchesse de Cambridge a affirmé que son parcours avait été « complexe, effrayant et imprévisible », ajoutant également que son « chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long ». Le plus important pour elle ? Ne jamais baisser les bras et faire preuve de résilience afin de surmonter les épreuves avec le plus de force possible





