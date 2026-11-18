Détails sur la tenue et les bijoux de la princesse de Galles lors des Earthshot Awards à Mumbai. Analyse de la sélection vestimentaire durable et historique.

La princesse de Galles a livré une démonstration magistrale de style diplomatique et d'élégance royale lors de la cérémonie des Earthshot Awards, qui s'est tenue mardi dans la métinde de Mumbai. Accommpagnée du prince William, son époux, la future reine Catherine Middleton a captivé l'attention sur le tapis rouge, inaugurant ainsi sa première participation à cet événement majeur depuis l'édition de Boston en 2022. Cette soirée marque un retour significatif pour le couple royal, célébrant leur premier voyage officiel conjoint à l'étranger depuis le diagnostic de cancer de Catherine.

Une Tenue Durable Signée Sabyasachi

La Princesse de Galles a choisi un bandhgala sur mesure conçu par le créateur indien Sabyasachi Mukherjee, portant les initiales brodées de la famille royale sur la poitrine gauche. Cette pièce vestimentaire a été spécifiquement sélectionnée pour honorer le patrimoine textile indien tout en respectant les principes de durabilité chers à l'initiative Earthshot. La soie tissée à la main et les ornements en fil d'or de Bénarès ont été teints exclusivement avec des colorants d'origine végétale, soulignant l'engagement écologique de l'événement. Chaque détail, des perles de verre délicates aux finitions du costume, reflète une célébration consciente de l'artisanat local.

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Héritage des Joies de la Couronne

Pour couronner cette tenue traditionnelle, la Duchesse de Cambridge a porté la fameuse demi-parure à pampilles d'émeraudes qui fut l'un des bijoux préférés de la reine Elizabeth II. L'origine exacte de ce collier, de ces boucles d'oreilles et de ce bracelet reste incertaine, bien que les historiens supposent qu'il a pu être offert par le cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane lors d'un dîner au Claridge's en 1989. La reine mère avait auparavant associé cette parure à une broche en agate mousse offerte par le couple présidentiel américain lors du sommet du G7 à Winfield House en 2011.

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Retour aux Sources et Style Moderne

Avant la cérémonie de gala, la princesse avait arpenté les rues de Mumbai avec une humilité royale, empruntant le métro pour se rendre à son engagement. Elle portait alors une robe bleu cobalt signée Roksanda Ilincic, un modèle déjà porté lors de la finale masculine de Wimbledon en 2025. Accompagnée de boucles d'oreilles en lapis-lazuli et diamants créées par la maison de joaillerie indienne Amrapali, cette tenue avait été首次 choisie lors de sa précédente visite à Mumbai en avril 2016 pour un gala caritatif au Taj Mahal Palace Hotel. Ce choix vestimentaire illustre sa volonté de réutiliser des pièces emblématiques tout en soutenant les créateurs locaux.

Engagements Informels et Retour à la Santé

Durant la deuxième journée de sa tournée en Inde, la Princesse de Galles a participé à des activités sportives moins formelles, battant des balles avec énergie et démontrant une vitalité apparente. Elle portait alors un blazer en lin vert citron sur un ensemble blanc intégral, complété par des escarpins Camilla Elphick et un collier à pendentif transparent. Plus tôt dans la journée, elle avait également porté un tailleur-pantalon bleu saphir déjà vu à Wimbledon, associé à des accessoires Gianvito Rossi. Cette série de tenues variées a offert au public un aperçu de son style polyvalent, passant du décontracté chic à l'élégance royale suprême.