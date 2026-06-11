Kate Middleton surprend en recyclant une robe inédite pour les noces de Peter Phillips et Harriet Sperling

La princesse de Galles, Kate Middleton, a décidé de mettre de côté sa règle habituelle de recycler ses tenues lors d'un mariage pour les noces de Peter Phillips et Harriet Sperling. Elle a choisi une robe midi en bouclé crème signée Roland Mouret, qui semblait être une toute nouvelle pièce de sa garde-robe.

Longtemps fidèle à une règle consistant à recycler ses tenues lors des mariages afin de ne jamais voler la vedette aux mariés, Kate Middleton a surpris les observateurs royaux en apparaissant dans une robe... entièrement inédite lors des noces de Peter Phillips et Harriet Sperling !

Un choix vestimentaire rare pour la princesse de Galles, dont chaque apparition est scrutée. Samedi 6 juin 2026, à l'occasion du mariage de Peter Phillips et Harriet Sperling Si la cérémonie a réuni une grande partie du clan Windsor, c'est aussi un détail dans le choix vestimentaire de la princesse de Galles qui a retenu l'attention. Elle suit une règle tacite lorsqu'elle assiste à un mariage, celle d'éviter de faire de l'ombre aux mariés.

Pour ce faire, la maman de George, Charlotte et Louis qui étaient absents des noces, fait le choix de réutiliser des tenues déjà portées. Une habitude qu'elle a pourtant décidé de mettre de côté pour les noces du fils de la princesse Anne. Pour rejoindre l'église All Saints de Kemble, Kate Middleton avait choisi une robe midi en bouclé crème signée Roland Mouret comme l'ont repéré nos confrères de.

Avec son col structuré, ses boutons sur le devant, sa taille ceinturée et sa jupe plissée, cette création semblait être une toute nouvelle pièce de sa garde-robe. Un choix qui fait donc la différence avec ses précédentes apparitions lors de mariages royaux.

Idem en 2023 pour le mariage du prince héritier Hussein de Jordanie et de la princesse Rajwa, où elle avait choisi de recycler une tenue du créateur de mode libanais, la future reine a aussi misé sur un nouveau chapeau de paille signé Jane Taylor London, agrémenté d'un très chic nœud en satin assorti à sa robe. Si certains éléments étaient inédits, Kate Middleton est restée fidèle à plusieurs accessoires qu'elle affectionne depuis longtemps.

Par exemple, Kate Middleton fait un hommage discret à Lady Diana Son Altesse Royale la princesse de Galles a été aperçue la semaine dernière portant nos emblématiques escarpins Malory, une paire qu’elle possède et porte depuis plus de dix ans. C’est ce qui rend Rupert Sanderson fier en tant que chausseur : créer une pièce parfaitement équilibrée qui traverse le temps, tant par la qualité de sa fabrication que par son style.

Nous continuons à proposer l’escarpin Malory, disponible en stock ou sur commande, un modèle intemporel, idéal pour les mariages et les grandes occasions. La princesse de Galles avait également ressorti sa pochette tressée de la marque australienne Forever New ainsi que des boucles d'oreilles en pierres roses signées Kiki McDonough, déjà aperçues notamment l'épouse du prince William avait choisi de porter le bracelet à trois rangs de perles ayant appartenu à la princesse Diana.

Créée par le joaillier Nigel Milne pour soutenir l'association caritative Birthright, dont Lady Diana était la marraine, cette pièce est donc un discret hommage à sa défunte belle-mère.

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