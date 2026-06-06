La princesse de Galles Kate Middleton a fait une apparition très attendue au mariage de Peter Phillips, fils de la princesse Anne, aux côtés du prince William. Cette réunion de la famille royale britannique, qui s'est tenue le 6 juin 2026 dans le Gloucestershire, a été l'occasion pour Kate de montrer sa forme après des mois de traitement contre le cancer. Vêtue d'une robe crème et d'un canotier assorti, elle a brillé par son élégance et son sourire. La cérémonie a rassemblé de nombreux membres de la famille, dont le roi Charles III et la duchesse de Gloucester. Un mariage qui a failli ne jamais avoir lieu en raison d'un privilège rare accordé à Peter Phillips.

Kate Middleton a fait une apparition remarquée lors du mariage de Peter Phillips , fils de la princesse Anne, le samedi 6 juin. Aux côtés du prince William, elle a retrouvé plusieurs membres de la famille royale réunis pour célébrer cette union dans le village de Kemble, près de Cirencester dans le Gloucestershire .

Ce retour à la vie publique intervient après plusieurs mois de lutte contre le cancer qui l'ont tenue éloignée de ses engagements officiels. Chacune de ses apparitions est désormais scrutée avec une attention particulière, que ce soit son sourire, son attitude, son état de santé ou ses choix vestimentaires. Pour cette occasion, la princesse de Galles était sublime, vêtue d'une robe couleur crème et coiffée d'un canotier assorti. Le mariage a réuni de nombreux membres de la famille royale.

Peter Phillips, cousin du prince William, a épousé Harriet Sperling, une mère d'une adolescente avec qui il partage sa vie depuis 2024. Le couple a officialisé ses fiançailles en 2025 avant de se marier lors d'une cérémonie intime. Parmi les invités, on notait la présence de personnalités telles que le roi Charles III, qui a notamment échangé avec le chanteur irlandais Ronan Keating sur l'engagement caritatif. D'autres membres de la famille étaient également présents, comme la duchesse de Gloucester.

Ce mariage a failli ne jamais avoir lieu en raison d'un privilège particulier accordé à Peter Phillips, un privilège que même le roi Charles III n'a pas eu. Par ailleurs, la reine Elizabeth II, décédée à l'âge de 97 ans, était très proche de certains des participants. Les princesses Beatrice et Eugenie d'York ont également attiré l'attention ces derniers temps en raison de leur train de vie, notamment leurs loyers longtemps payés par la reine.

Bien que discrète, Harriet Sperling été très appréciée. Les festivités se sont déroulées dans la joie et la simplicité, illustrant la continuité de la monarchie britannique après les récents troubles et les enjeux de santé qui ont affecté la famille royale. La présence de Kate Middleton, rayonnante malgré les épreuves, a été perçue comme un signe encourageant pour l'avenir de l'institution. Les médias ont largement couvert cet événement, soulignant l'élégance et la résilience de la princesse de Galles





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