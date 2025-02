Kate Middleton Privilégie Sa Famille aux BAFTA

La princesse de Galles, en rémission après un combat contre le cancer, choisit de passer les vacances scolaires avec ses enfants au lieu d'assister à la cérémonie.

C'est une annonce qui a surpris plus d'un. Pourtant, elle semble assez logique au vu de l'année que Kate Middleton vient de passer. La princesse de Galles s'est, en effet, battue contre un cancer, qu'elle a annoncé en début d'année dernière. Après plusieurs mois passés à l'abri du regard médiatique, la mère des princes George et Louis et de la princesse Charlotte a fait quelques apparitions publiques, tout en prenant du temps pour elle pour se soigner.

Le prince William a été très présent pour sa famille, annulant certains de ses engagements royaux pour soutenir son épouse et être là pour leurs enfants. Heureusement, en septembre dernier, la belle-fille du roi Charles III, qui lutte, lui aussi, contre un cancer, a révélé être en rémission. Si depuis, elle a repris un agenda royal, bien que plus léger, elle a revu ses priorités, et son époux également. En effet, le prince et la princesse de Galles ne seront pas présents à la cérémonie des British Academy of Film and Television Arts Awards (BAFTA) le 16 février prochain. Déjà absente l'an dernier à cause de sa maladie, Kate Middleton a décidé de privilégier ses enfants. En effet, les BAFTA sont prévus le premier week-end des vacances scolaires. Or, le couple fait toujours en sorte de profiter de ses trois enfants lorsqu'ils ne sont pas à l'école. Kate et William font de leur famille leur priorité. Si Kate et William ont toujours pris du temps pour leurs bambins, notamment au moment des vacances scolaires où ils ne participent pas à d'engagements royaux, la maladie de la mère de famille a complètement redistribué les cartes. Ils sont devenus leur priorité numéro une, plus que la Couronne elle-même, ce qui change des générations de Windsor précédentes. Par exemple, quand ils étaient enfants, les princes William et Harry n'étaient pas la priorité de leur père, qui voyageait beaucoup. C'était la même chose pour les enfants de la reine Elizabeth II et du prince Philip.Depuis l'annonce de sa maladie, Kate Middleton a décidé de se concentrer sur l'essentiel, et cet essentiel se résume à ses enfants, son mari et sa famille dans la globalité. Elle devrait donc poser ses valises à Anmer Hall, dans le Norfolk, pour passer du temps avec les siens lors des vacances scolaires, comme le veut la tradition familiale





