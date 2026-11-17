Le 16 novembre 2026, Kate Middleton et William ont repris leurs engagements internationaux en Inde pour le sommet Earthshot et des rencontres diplomatiques clés.

Le 16 novembre 2026, la princesse de Galles Kate Middleton a officiellement fait son retour sur la scène internationale aux côtés du prince William. Cette visite de trois jours en Inde marque une étape décisive dans la reprise progressive de ses engagements royaux après son traitement contre le cancer. Le couple royal a atterri à Mumbai pour participer au sixième sommet annuel du prix Earthshot, un événement majeur axé sur l'environnement.

Déroulement des engagements à Mumbai le 16 novembre 2026

La journée d'ouverture du séjour s'est caractérisée par une approche décontractée et populaire dans le quartier de Ballard Estate. Kate Middleton et William ont rejoint des matchs de cricket improvisés dans les rues, une tradition urbaine vibrante qui rassemble les habitants et inspire la jeunesse locale. Cette activité leur a permis de retrouver Sachin Tendulkar, légende du cricket et ancien capitaine de l'équipe indienne.

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La princesse de Galles, vêtue d'un blazer jaune citron signé Veronica Beard et d'un pantalon blanc, a participé activement au jeu. Elle a réussi à renvoyer plusieurs balles lancées par son époux, remportant ainsi un duel amical avec succès. Cette interaction a été immortalisée par le prince William, qui a partagé ces moments sur son compte Instagram pour montrer son enthousiasme.

Après la partie de cricket, le couple a effectué une virée en métro à Mumbai, illustrant une nouvelle fois leur volonté de rester proche du public. La princesse a déclaré à une foule ravie : "C'est tellement merveilleux d'être de nouveau ici". Ce déplacement intervient dix ans après la dernière visite officielle de Kate en Inde, soulignant l'importance diplomatique et symbolique de ce retour.

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Stratégie médiatique et soutien au Prix Earthshot

Cette tournée constitue la première apparition publique conjointe du couple depuis l'annonce de la maladie de Kate Middleton. Le dernier voyage officiel en duo datait de 2022, lors de leur déplacement à Boston aux États-Unis. Cette visite en Inde sert principalement de plateforme pour promouvoir le Prix Earthshot, initié par le prince William en 2020 pour récompenser les solutions innovantes de protection de l'environnement.

Le couple royal a toujours accordé une importance centrale à ces enjeux écologiques, utilisant leur plateforme pour sensibiliser le monde entier. La présence de Kate Middleton réaffirme son engagement durable en faveur de la cause environnementale. Elle a également effectué un séjour en solo en Italie, à Reggio Emilia, dédié au développement de la petite enfance, son premier voyage à l'étranger depuis quatre ans.

Les premières images de leur arrivée montrent une princesse souriante et détendue, renforçant l'optimisme entourant sa convalescence. Sa popularité, cultivée depuis des années grâce à sa simplicité et sa proximité avec sa famille, reste un atout majeur pour la monarchie britannique. La reine, bien que non mentionnée directement, reste le pilier de cette institution que le couple représente désormais pleinement.

Prochaines étapes à New Delhi et rencontre avec Narendra Modi

La visite se poursuit vers New Delhi, où le programme s'intensifie avec une dimension diplomatique accrue. Le prince et la princesse de Galles sont attendus pour rencontrer le Premier ministre indien Narendra Modi le mercredi 18 novembre. Cette rencontre scellera les relations bilatérales et marquera la fin de leur périple indien.

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La cérémonie annuelle du Prix Earthshot doit avoir lieu ce mardi 17 novembre. Cet événement réunira des leaders mondiaux et des innovateurs pour célébrer les meilleures initiatives environnementales de l'année. Kate et William joueront un rôle central dans cette cérémonie, soulignant leur engagement conjoint pour l'avenir de la planète.

Pour Kate Middleton, ces trois journées représentent une nouvelle occasion de retrouver les engagements internationaux. Elle confirme ainsi sa capacité à mener de front ses responsabilités royales et sa santé. Le retour de la princesse de Galles sur les devants de la scène médiatique et politique est sans équivoque, marquant un tournant positif pour la famille royale britannique et ses partisans dans le monde entier.