À Mumbai, Kate Middleton et le prince William ont attiré l'attention le 17 novembre après une séquence filmée lors de la rencontre avec les finalistes des Earthshot Prize.

Kate Middleton et le prince William ont été au centre d'une scène remarquée lors de leur déplacement officiel à Mumbai, en Inde. Le couple princier, aussi appelé prince et princesse de Galles, a été filmé alors que la princesse échangeait avec une interlocutrice et que le prince William lui faisait comprendre qu'il était temps de poursuivre le programme. Cette séquence a rapidement circulé et suscité des réactions.

Le voyage a débuté le lundi 16 novembre. Il s'agit d'une visite officielle de trois jours, la première de Kate Middleton et du prince William dans le pays depuis 2016. Le séjour doit se terminer le mercredi 18 novembre à New Delhi, où une rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi est prévue.

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Une scène filmée lors de la rencontre avec les finalistes

La scène a eu lieu le mardi 17 novembre, sur la promenade du Bandra Worli Sea Link, à Mumbai. Le couple y a rencontré les quinze finalistes du prix environnemental Earthshot Prize, dont la sixième cérémonie de remise des prix était organisée le même jour.

Après avoir échangé avec les participants et posé pour les photographes, le prince William a pris congé du groupe et commencé à s'éloigner. Kate Middleton, absorbée par sa discussion avec la princesse Chimi du Bhoutan, n'avait pas encore terminé son échange. Quand elle a réalisé que son mari était déjà parti, la scène a été captée par les caméras présentes.

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Cette situation n'est pas inédite. En septembre dernier, lors d'une autre sortie officielle, le prince William avait déjà tenté de faire avancer la princesse de Galles, particulièrement occupée à saluer les personnes venues à leur rencontre. Il avait tapoté sa montre pour lui rappeler que le temps pressait, une remarque taquine qui n'avait pas semblé perturber Kate Middleton, qui avait poursuivi ses échanges avec le public.

Un programme chargé entre sport, mode et environnement

Le programme de la visite a été dense dès le premier jour. Le lundi 16 novembre, à Mumbai, le couple a disputé une partie de cricket avec l'ancienne star indienne Sachin Tendulkar, avant d'emprunter le métro de la ville.

Le séjour comprend également des rencontres autour de la mode, du cinéma et de l'environnement. Le prix Earthshot Prize, créé par le prince William en 2020, récompense chaque année cinq projets innovants en faveur de la planète, ce qui en fait un rendez-vous central de cette tournée.

Des images qui relancent le débat sur les codes royaux

Les images de la promenade ont été largement partagées et commentées, notamment sur les réseaux sociaux. Elles mettent en lumière la manière dont les membres de la famille royale britannique gèrent le rythme serré des déplacements officiels, entre bains de foule, rencontres protocolaires et calendrier imposé.

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Cette séquence rappelle que la princesse de Galles et le prince William doivent concilier leurs engagements publics avec des échanges individuels avec les personnes rencontrées. Le déplacement à New Delhi, prévu le mercredi 18 novembre, constituera la dernière étape de cette visite officielle en Inde.