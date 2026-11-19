La princesse de Galles et le prince William ont clôturé leur tournée en Inde par la cérémonie des Earthshot Awards. Découvrez les détails de leurs interventions et de leur garde-robe diplomatique.

La princesse de Galles et le prince William ont marqué la fin de leur tournée royale en Inde par une participation majeure à la cérémonie des prix Earthshot. Mercredi, Catherine a quitté l'atmosphère glamour de la remise des prix pour endosser un rôle plus diplomatique lors des dernières étapes de ce voyage historique. Cette présence conjointe souligne l'engagement personnel et institutionnel du couple royal dans les questions environnementales globales.

Initiales de la Journée à Mumbai

La journée de la princesse a débuté de manière intime et profonde à la maternité Nowrosjee Wadia à Mumbai. Catherine a rencontré des professionnels de santé pour comprendre comment ils accompagnent les femmes, les nouveau-nés et les familles vulnérables. Un porte-parole a confirmé que la princesse était " désireuse d'en savoir plus sur l'approche indienne " lors de son séjour, montrant son intérêt pour les systèmes de soins locaux. Pour cette visite, elle a opté pour une robe rouge vif signée Emilia Wickstead, choisie pour sa clarté visuelle et son impact symbolique fort.

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Elle a associé cette tenue à des boucles d'oreilles " Temple of Heaven " de Cassandra Goad, un sac DeMellier sur mesure et des escarpins en daim Manolo Blahnik. Si la robe semble être une nouvelle pièce de sa garde-robe pour cette tournée, les boucles d'oreilles font partie de sa collection depuis plus d'une décennie. La princesse les portait déjà en 2010, avant même son entrée dans la famille royale, les ayant arborés lors d'occasions variées, des offices à Balmoral aux rencontres officielles.

Rencontre Diplomatique à New Delhi

Le prince et la princesse de Galles se sont ensuite envolés pour New Delhi afin de rencontrer le Premier ministre indien. Cette sortie officielle a permis à Kate Middleton de présenter un tailleur-pantalon prune d'un chic indéniable. Elle a complété cette tenue avec des boucles d'oreilles Van Cleef & Arpels, issues de la collection " Magic Alhambra ". Ce bijou en nacre est un favori de la défunte reine Élisabeth II, qui le portait souvent avec son bracelet portant-bonheur de 1968. La princesse de Galles a régulièrement porté ces accessoires spéciaux tout au long de cette tournée, première sortie à l'étranger du couple depuis le diagnostic de cancer du prince William.

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Glamour et Tradition aux Earthshot Awards

La soirée a véritablement atteint son paroxysme lors de la remise des prix Earthshot. La princesse de Galles a volé la vedette dans un bandhgala sur mesure signé Manish Malhotra. Ce vêtement, orné de perles de verre et de soie tissée à la main, présente des détails dorés de style Banarasi teints avec des colorants végétaux. Ce choix vestimentaire témoigne d'un respect profond pour la culture locale tout en célébrant l'élégance moderne. La future reine a également porté des bijoux de la collection royale, dont l'origine remonte à 1989, lors d'un dîner au Claridge's avec le cheikh des Émirats arabes unis.

Cette cérémonie, la première à laquelle Catherine assiste aux côtés du prince William depuis celle de Boston en 2022, met en lumière les efforts mondiaux pour la nature. En tant que présidente des prix, elle a prononcé un discours percutant pour présenter le lauréat de la catégorie " Protect and Restore Nature ". Son intervention a rappelé les menaces critiques qui pèsent sur la planète et les écosystèmes.

Un Message d'Espoir et d'Action

Catherine a souligné que des espèces entières disparaissent tandis que les habitats s'effondrent sous nos yeux. Néanmoins, la princesse a appelé à rester optimiste en pointant du doigt les initiatives positives à travers le monde. Elle a déclaré que des personnes trouvent de nouvelles façons de protéger et restaurer le monde, prouvant qu'un avenir meilleur est un objectif atteignable ensemble. En cultivant de nouvelles idées, nous pouvons nous adapter comme le monde naturel le fait, selon son discours final. Les lauréats honorés ce soir jouent un rôle crucial dans cette histoire et inspireront les générations futures.